Vom 6. Januar bis zum 7. Februar liegt der Entwurf des Bebauungsplans 55a öffentlich aus. Er soll die Voraussetzungen für ein neues Wohngebiet auf einem rund drei Hektar großen Areal an der Marienstraße schaffen. An der Hafenstraße ist ein Hotel geplant. Strittig ist das Schicksal des 1937 eingeweihten Speichers Ecke Marienstraße/ Hafenstraße. Nach den Plänen des Eigentümers, des Berliner Petruswerks, soll das Denkmal abgerissen und durch ein genauso hohes Appartementhaus mit elf Geschossen ersetzt werden.

Speicher sollte ursprünglich am Fangenturm stehen

Gegenwind gegen diesen Plan kommt von der Greifswalder Altstadtinitiative. „Ein elfgeschossiges Gebäude würde alle Maßstäbe überschreiten“, stellt die Vorsitzende Ines Yitnagashaw fest. Aber gehört der jetzt hier stehende große Speicher nicht zum Stadtbild, ist Teil der Silhouette auf dem Weg nach Wieck? „Wir haben uns an ihn gewöhnt“, räumt Initiativenmitglied Torsten Rütz ein. Aber das heiße nicht, dass es auch künftig hier so hohe Gebäude geben müsse.

Denn schon unsere Vorfahren hatten Bauchschmerzen wegen der Dimensionen. „Der Speicher sollte ursprünglich neben dem Fangenturm errichtet werden“, informiert Rütz. „Die Denkmalpflege intervenierte damals, weil er an diese Stelle schon gar nicht hingepasst hätte.“ So kam es zum Neubau an der Marienstraße.

Große Lager sollten Autarkie sichern

Das Greifswalder Bauwerk hat viele „Brüder“. Denn es entstand im Rahmen des „Reichsspeicherprogramms“ in den 1930er-Jahren. Die NS-Regierung strebte die Autarkie in der Lebensmittelwirtschaft an. Dafür mussten überall in Deutschland große Lagerhäuser errichtet werden. In Stralsund stehen mehrere solcher Speicher am Hafen, die die wasserseitige Silhouette mit prägen.

Das Greifswalder Exemplar ist ein etwa 35 Meter hohes, mit Klinkern verkleidetes Betonsilo mit einem Greifen als besonderen Schmuck und Spitzdach. Ein zweistöckiges flaches Lagerhaus schließt sich an.

Die Deckenhöhen im früheren Kornspeicher sind niedrig, die Fenster sind klein, ein Betontrichter zieht sich durch den Speicher. Weil eine Sanierung für eine neue Nutzung unter diesen Voraussetzungen als unwirtschaftlich gilt, hat die Denkmalpflege schon zweimal dem Abriss zugestimmt.

Hotel, Wohnhaus und oder Museum?

An Interessenten hat es nach der Wende nicht gefehlt. Ein Hamburger erwog, im Speicher Anfang der 1990er-Jahre ein Buddelschiffsmuseum einzurichten. 2002 begannen im Auftrag von Rostocker Investoren Umbauarbeiten für eine Gaststätte, eine Arztpraxis, ein Labor sowie 32 Wohnungen. Sie wurden gestoppt, weil es keine Baugenehmigung wegen fehlender Parkplätze gab. Ende 2010 erwarb nach einigem Hin und Her im Vorfeld das Petruswerk den Speicher. Im Februar 2014 bot der damalige Bausenator Jörg Hochheim diesem vergeblich eine Rückübereignung des Speichers an die Stadt an. Er begründete die Offerte mit inzwischen vorliegenden interessanten Ideen für das Gebäude.

Aufsägen und Betontrichter entfernen

2015 wollten Thüringer das Denkmal erwerben, sanieren und umbauen. Die Suhler wollten den Speicher aufsägen und die Beton-Trichter entfernen. Eine Idee, die früher schon Greifswalder Immobilienunternehmer verfolgt hatten. Das Petruswerk verkaufte jedoch nicht. Es favorisierte zunächst ein Hotel mit Skybar an dieser Stelle.

