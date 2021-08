Protestaktion: Greifswalder hindern AfD an Wahlkampf

Greifswald

Die AfD wollte am Montagabend vor ihrem Greifswalder Parteibüro am Mühlentor eine Wahlkampf-Veranstaltung abhalten. Diese wurde jedoch von Beginn an von einer Demonstration begleitet. Nachdem die AfD am Freitag bekannt gab, in der Hansestadt eine Wahlkampf-Veranstaltung abhalten zu wollen, rief das Bündnis „Greifswald für alle“ unter anderem auf dem sozialen Netzwerk Facebook zu einer Gegendemonstration auf.

Rund 250 Menschen folgten dem Aufruf des Bündnisses. Während sich ein Teil der Demonstranten auf Höhe des Kiosks am Mühlentor aufgestellt hatte, standen die anderen Protestler nahe der Europakreuzung. Der AfD-Stand befand sich genau dazwischen. Damit der Wahlkampf nicht gestört wird, postierten sich auf beiden Seiten mehrere Polizisten vor den Demonstranten.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diese wiederum schwenkten Regenbogen-Flaggen oder hielten Schilder mit Sprüchen wie „Greifswald ist bunt“ in die Höhe. Zwischendrin schallten immer mal wieder Rufe wie „Haut ab“ durch die Straße, während Musik aus den Boxen in Richtung des AfD-Standes drang.

„Die AfD macht Wahlkampf mit dem Slogan ,2015 darf sich nicht wiederholen’. Wir sagen aber, dass sich 2015 dringend wiederholen muss“, sagte Gregor Kochhan, Sprecher des Bündnisses, bei seiner Rede während der Demonstration. Dieser bezieht sich auf die Flüchtlingswelle aus dem Jahr 2015, als Millionen Menschen nach Europa geflohen sind.

Spitzenkandidaten der AfD am Stand in Greifswald

Das Bündnis sieht in dem Slogan eine Anspielung auf die aktuelle Lage in Afghanistan. Seit der Machtübernahme der Taliban versuchen unzählige Menschen, das Land zu verlassen. Die AfD will diesen Konflikt nutzen, um im Wahlkampf vor einer neuen Migrationswelle zu warnen.

Bei der Wahlkampf-Veranstaltung in Greifswald versammelten sich rund 30 Menschen am Stand der AfD. Darunter zwei bekannte Gesichter: der Landeschef Leif-Erik Holm und der Fraktionsvorsitzende im Landtag, Nikolaus Kramer. Beide sind Spitzenkandidaten ihrer Partei. Holm will seinen Sitz im Bundestag behalten, Kramer seinen in Schwerin. Beide unterhielten sich mit Passanten, die am Stand der AfD stehen blieben oder verteilten das Wahlprogramm.

Von chl