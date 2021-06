Greifswald

Lange Schlangen vor Eisdielen, volle Bars, die ersten kleinen Konzerte und die Rückkehr der Fans in die Fußballstadien: Das schöne Wetter und die neuen Lockerungen führen dazu, dass es in Mecklenburg-Vorpommern wieder voller wird. Die meisten freut es, doch es gibt auch Menschen, denen diese Ansammlungen von Menschen Sorge bereitet.

Psychologin Eva-Lotte Brakemeier von der Universität Greifswald erklärt, woher diese „Corona-Angst“ kommt, wer häufig betroffen ist und wie wir mit diesen Sorgen umgehen können.

Prof. Dr. Eva-Lotte Brakemeier, Psychologin an der Universität Greifswald Quelle: Universität Greifswald

Frau Prof. Dr. Brakemeier, viele Menschen freuen sich über die neuen Corona-Lockerungen und darüber, wieder mehr Menschen treffen zu können. Anderen bereitet der Anblick von überfüllten Plätzen Sorgen. Haben wir in der Corona-Pandemie verlernt, mit Menschen zu interagieren?

Prof. Dr. Eva-Lotte Brakemeier: Nein, das denke ich nicht. Wir Menschen sind per se soziale Wesen. Bindungen zu anderen Menschen gehören zu unseren wichtigsten Grundbedürfnissen. Wir sind jedoch auch anpassungsfähig, so dass wir uns nach anderthalb Jahren Abstandhalten auch an die Distanz gewöhnt haben. Daher mag die direkte Interaktion mit vielen Menschen in der Tat nun zunächst mulmige Gefühle sowie Sorgen auslösen.

Mit sozialen Kontakten ist es wie mit dem Fahrradfahren

Hier kann der Vergleich mit dem Fahrradfahren helfen: Wenn wir länger nicht auf das Rad gestiegen sind, fühlt es sich beim ersten Mal etwas wacklig und unsicher an. Jedoch haben wir das Fahren nicht verlernt. Wir müssen uns nur erst einmal wieder daran gewöhnen. Und so müssen sich jetzt auch viele Menschen wieder daran gewöhnen, sich in Menschenmengen zu begeben.

Können auch Menschen, die früher nie Probleme mit Menschen und Nähe hatten, plötzlich Angst vor Menschenmassen entwickeln? Gibt es Gruppen, die besonders von dieser Angst betroffen sind?

Grundsätzlich sind vor allem die Menschen anfällig für ausgeprägte Ängste und Sorgen, die schon vor der Pandemie dazu neigten, sich schnell Sorgen zu machen oder sogar bereits an einer Angststörung litten. Studien weisen darauf hin, dass Frauen im Durchschnitt etwas ängstlicher sind als Männer. Bei den meisten Betroffenen mit „Corona-Ängsten“ handelt es sich aber um nachvollziehbare und teilweise ja auch reale Ängste, die daher auch nicht behandlungsbedürftig erscheinen, sondern weiterhin zu einer vernünftigen Vorsicht mahnen.

Bei einer Corona-Phobie überlegen: Ist meine Angst gerade gerechtfertigt?

Sie sagen, diese „Corona-Angst“ ist erstmal nicht behandlungsbedürftig. Wie können Betroffene mit der Angst umgehen? Wie sollen sie reagieren, wenn sie in Panik geraten?

Wenn Menschen Angst davor haben, in sozialen Situationen infiziert zu werden, erscheint es zunächst hilfreich, sich im Vorfeld genau über die Gesamtsituation zu informieren, um zu einer möglichst realistischen Einschätzung der Ansteckungsgefahr zu gelangen: Wie viele Personen werden da sein? Wie sind die Inzidenzen? Ist es maßnahmenkonform, dort hinzugehen? Nach solch einer Risikoeinschätzung ist es eher unwahrscheinlich, dass sie in Panik geraten. Wenn es trotzdem zu massiver Angst kommen sollte, hilft es beispielsweise, bewusst tief zu atmen, innerlich ‚Stopp‘ sagen und sich die Risikoabwägung möglichst nüchtern vor Augen zu führen. Wenn bekannte Menschen dabei sind, ist es zudem ratsam, anzusprechen, dass man sich gerade unwohl fühlt.

Sollten Betroffene Menschenansammlungen wie Besuche im Fußballstadion oder in vollen Einkaufsstraßen dann generell vermeiden?

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Dies hängt ja auch vom Pandemiegeschehen ab, also ob es sich um wirklich berechtigte Ängste handelt oder diese angesichts der Inzidenzzahlen übertrieben sind. Hat man nur leichte Bedenken und die Situation ist auch objektiv betrachtet eher ungefährlich, kann es helfen, sich der Situation zu stellen. Denn dann lernt der Betroffene: Es passiert mir nichts.

Wenn jemand jedoch größere und auch nachvollziehbare Bedenken hat, wie beispielsweise vor einem Besuch im Fußballstadion, ist es auch gerechtfertigt, dass diese Person mit dieser Aktivität so lange wartet, bis sie oder er sich wohler dabei fühlt, zum Beispiel nach der Impfung oder wenn die Inzidenzzahlen noch weiter gesunken sind.

Wenn es um psychische Probleme geht: Reden hilft!

Man selbst kann allerdings oft nicht einschätzen, wie übertrieben oder gerechtfertigt die eigenen Sorgen sind. Sollte man mit anderen Menschen darüber sprechen?

Ja, mit anderen nahen Menschen über die eigenen Ängste und Sorgen zu sprechen, ist immer sehr empfehlenswert. Dann wissen unsere Freunde und Angehörigen auch Bescheid, wie es uns wirklich geht und können in entsprechenden Situationen Rücksicht nehmen oder aber das übertriebene Vermeidungsverhalten helfen abzubauen.

Ist es dann beispielsweise okay, eine Umarmung von einem Freund oder Familienmitglied abzulehnen?

Eine Umarmung abzulehnen, wenn einem nicht danach ist, ist aus meiner Sicht auch unabhängig von der Pandemie völlig in Ordnung. Wir sollten uns die Fragen stellen: Was will ich? Wozu bin ich bereit? Auch unabhängig von COVID-19. Bereits im Vorfeld kann ich beispielsweise mit meiner Freundin besprechen, dass mir das Einhalten des Mindestabstands, das Tragen einer medizinischen Maske oder der Verzicht auf eine Umarmung wichtig sind. So können sich beide Freunde darauf einstellen, wodurch meist eine unangenehme Situation vermieden werden kann.

Was raten Sie Betroffenen mit Kindern? Es kommt zum Beispiel ein Verwandter zu Besuch und möchten meine Kinder umarmen. Wie kann ich reagieren, wenn ich das nicht möchte?

Auch diese Situation kann – wenn möglich – bereits vorher besprochen werden, sowohl mit den eigenen Kindern als auch mit der verwandten Person. Eltern sollten sich jedoch auch bewusst sein, dass sich eigene übertriebene Ängste auf ihre Kinder übertragen können. Studien haben gezeigt, dass zu viel Behütung die Kinder auch ängstlich machen kann.Insgesamt bin ich jedoch sehr zuversichtlich, dass jeder für sich wieder seine persönlich passende Nähe-Distanz-Regulation finden wird. Vermutlich werden wir insgesamt zu fremden Personen noch länger etwas mehr Abstand halten als vor der Pandemie.

