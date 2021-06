Am Dienstag spielt Deutschland im Achtelfinale der EM gegen England. Wer die Partie nicht alleine zu Hause gucken möchte, kann auch eine der vielen Möglichkeiten in Restaurants oder Biergärten in MV nutzen. Wo es in Wismar, Stralsund, Rostock, Greifswald und auch Rügen am Dienstagabend Public Viewing gibt, erfahren Sie hier.