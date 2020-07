Puppenspiel und Konzert im Greifswalder St. Spiritus

Greifswald

Ein ganz neues Stück, in dem es um drei Freunde geht, bringt Birgit Schuster vom Schnuppe Figurentheater am kommenden Freitag mit ins Greifswalder St. Spiritus.

Die Laufente Frieda ist wütend. Frieda ist ganz schlimm wütend. Laufenten können nämlich nur laufen. Dabei möchte sie doch sooo gerne einmal fliegen. Franzi, das Eichhörnchen, hört Frieda vor sich hin schimpfen und ruft ihr zu: „Klettern und springen ist genauso gut wie fliegen. Komm doch hoch zu mir in die Baumkrone, dann bist du dem Himmel auch ganz nah!“

Laufente Frieda trifft auf Stacheln von Igel Frederik

Da nimmt Frieda Anlauf, flattert mit ihren kurzen Flügeln und springt mit aller Kraft am Baumstamm in die Höhe. Mit dem Schnabel schnappt sie nach einem kleinen Ast, mit den Flügeln umarmt sie den Stamm und mit den Füßen krallt sie sich in die Rinde. Doch Schnabel, Flügel und Entenfüße sind nicht fürs Klettern gemacht und so plumpst Frieda in den Laubhaufen unter dem Baum. Dort macht sie Bekanntschaft mit den Stacheln vom Igel Frederik. Und zwischen der Laufente Frieda, dem Eichhörnchen Franzi und Frederik entwickelt sich eine abenteuerliche Freundschaft.

Der Eintritt beträgt 7 Euro (erm. 5 Euro). Tickets gibt es an der Tageskasse, die ab 09.30 Uhr besetzt ist. Telefonische Reservierungen unter: 03834 8536-4444

Am Sonnabend wird es im St. Spiritus musikalisch. Als Ersatz für das ausgefallene Konzert im März präsentiert Falkenberg voller Charme, Energie und Spielfreude am 1. August um 19.30 Uhr die Lieder seiner aktuellen CD „Im leisen Verschwinden der Landschaft“.

Warmherzig interpretierte Texte von Liedermacher und Geschichtenerzähler

Falkenberg schreibt, singt, spielt Klavier und reibt sich an den großen Themen. Der Musiker bezieht mit seinen Texten Stellung, offen und ohne Ausflüchte. Über 30 Jahre Bühnenpräsenz und 20 Alben sprechen für sich, ebenso die musikalische Vielfalt des Musikers.

Der Musiker Falkenberg hat über 30 Jahre Bühnenpräsenz und bereits 20 Alben herausgebracht. Quelle: Pressefoto

In seinem Programm vereint der Liedermacher und Geschichtenerzähler neue Songs und seine Klassiker. Warmherzig interpretierte Texte werden von großen Melodien und perfektem Instrumentarium getragen. Falkenbergs Publikum liebt die offenherzige Intimität und berührenden Melancholie seiner Konzerte, die der Künstler mit humorvollen Geschichten durchwebt. Trotz seiner anspruchsvollen Themen bleibt er dabei in einer unaufdringlichen Leichtigkeit. Er meistert den Grat, klingt empfindsam, aber niemals sentimental.

Die Tickets gibt es für 23 Euro (erm. 20 Euro). Die für den 28. März erworbenen Eintrittskarten bleiben gültig. Restkarten ab 18:30 an der Abendkasse. Das Konzert findet bei gutem Wetter auf dem Innenhof statt, sonst im Saal.

Weitere Informationen auf www.kulturzentrum.greifswald.de

Von OZ