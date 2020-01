Pyrotechnik löst Polizeieinsatz im Supermarkt aus

Greifswald

Ein Explosionssimulator in einem Supermarkt bei Greifswald löste am Freitagmorgen einen Polizeieinsatz aus. Dabei handelt es sich um Pyrotechnik, die für Spezialeffekte im Bereich Film und Fernsehen oder für Übungen der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes zum Einsatz gelangt. Laut Polizeisprecher Andrej Krosse von der Polizeiinspektion Anklam stellte ein Beschäftigter nach Marktöffnung in einem Regal zunächst einen verdächtiger Gegenstand fest. Ein Kontaktbeamter der Polizei habe daraufhin die Dienststelle informiert. Beamte suchten in der Folge den Einkaufsmarkt nach weiteren verdächtigen Gegenständen ab, fanden aber keine.

Der verdächtige Gegenstand habe sich nach einer Begutachtung durch den Munitionsbergungsdienst als ein Explosionssimulator entpuppt. Mache man ihn „scharf“, entstehen Knall, Blitz und Rauch. Derartige Gegenstände dürfen laut Hersteller nur im Freien verwendet werden, zu Personen sei ein Sicherheitsabstand von mehreren Metern einzuhalten. Eine Evakuierung des Marktes sei nach der Beurteilung aller Umstände nicht erforderlich gewesen, so Krosse. Die Kripo sei zur Spurensicherung vor Ort gewesen und habe weiteren Ermittlungen übernommen. Der Täter ist bislang unbekannt.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Greifswald (03834 540-224), die Internetwache www.polizei.mvnet.de oder jede andere Dienststelle zu wenden.

Die Polizei weist darauf hin, dass solche Taten strafrechtliche Konsequenzen haben. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten sowie eines Vergehens nach dem Sprengstoffgesetz wurde eingeleitet. Sollte sich der Anfangsverdacht erhärten, so hat der Täter eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe zu erwarten. Zudem werden die Kosten des Polizeieinsatzes dem Verantwortlichen auferlegt.

Von Petra Hase