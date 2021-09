Greifswald

Seit Monaten bereiten uns Wissenschaftler und Politiker auf die vierte Welle und steigende Infektionszahlen vor. Vollkommen unverständlich ist daher, dass es für die aktuellen Corona-Fälle an Schulen keine eindeutige, verlässliche und praktikable Lösung gibt.

Bereits in den Sommerferien hätten sich Bund und Länder auf eine bundesweit einheitliche Richtlinie einigen müssen. Bereits in den Sommerferien hätte das Schweriner Kabinett diese Regelung absegnen und als schriftliche Handlungsempfehlung an die Kreise weiterreichen können.

Artikel zum Kommentar: Vier Wochen Quarantäne für Greifswalder Erstklässler – Mutter verzweifelt

Einschränkungen für Kinder müssen minimiert werden

Bereits in den Sommerferien hätten die Kreise eine konkrete Umsetzung mit den Gesundheitsämtern erarbeiten müssen, damit die sozialen, psychischen und schulischen Einschränkungen für unsere Kinder endlich minimiert werden, Eltern ihren Jobs nachgehen können, Schulen, Horte und Kitas verbindlich planen können.

Von Katharina Degrassi