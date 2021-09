Greifswald

In Vorpommern-Greifswald gelten seit dieser Woche neue Regeln für die Quarantäne an Schulen, Kitas sowie für nicht geimpfte Personen. „Unser Ziel ist es, zu ermöglichen, dass Kinder weiter in die Schule und in die Kita gehen können“, sagt Anke Honig, Leiterin des Kreisgesundheitsamtes. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Was passiert, wenn in einer Schule ein Kind an Corona erkrankt?

Das positiv getestete Kind muss für zwei Wochen in die häusliche Isolation. Die restlichen Kinder der Klasse bilden eine Kohorte. Gegebenenfalls zählen auch mehrere Kurse oder Klassen zu einer Kohorte, wenn der positiv getestete Schüler dort Teil der Unterrichtsgruppe war. Die Kohorte darf weiter am Unterricht teilnehmen, die Schülerinnen und Schüler müssen jedoch täglich einen Antigentest durchführen und während des gesamten Schulbesuches einen Mundnasenschutz tragen. Die Kohorte darf in der Schule nicht mit den restlichen Schülern zusammentreffen. Die Schulleitung muss auch sicherstellen, dass die Kinder separat essen. Kontakte in der Freizeit sollen dringend reduziert werden, heißt es aus dem Gesundheitsamt. Neuerung ist nun, dass diese sogenannte Schulquarantäne lediglich fünf statt bisher 14 Tage dauert. Am Tag sechs nehmen die Schüler an einem PCR-Test teil. Bei Vorliegen des negativen Ergebnisses können sie wieder normal zur Schule gehen.

Und wenn bei der Freitestung ein neuer Fall entdeckt wird?

Dann wird die Schulquarantäne um weitere fünf Tage verlängert. Am sechsten Tag ist wieder ein PCR-Test vorgesehen. Sobald es drei Fälle gibt, die im Zusammenhang zueinander stehen, muss die gesamte Kohorte in häusliche Quarantäne. Dann ist kein Schulbesuch mehr möglich. Jedoch können sich die Schüler auch hier am sechsten Tag freitesten. So wird es genannt, wenn ein negatives PCR-Testergebnis vorgelegt wird.

Dürfen betroffene Grundschulkinder weiter in den Hort?

„Das ist nur dann möglich, wenn der Hort gewährleisten kann, die Kohorte separat zu betreuen. Es muss also garantiert werden, dass die Kinder in einem extra Raum von einem extra Erzieher beaufsichtigt werden“, erklärt die Gesundheitsamtsleiterin Honig. Sollte dies aus organisatorischen oder personellen Gründen nicht möglich sein, sind die Kinder vom Hortbesuch ausgeschlossen.

Was passiert, wenn ein Kitakind positiv auf Corona getestet wird?

Es gibt zwei Vorgehensweisen. Kinder, die über die Gruppe hinaus noch engen Kontakt hatten, zum Beispiel bei einem Kindergeburtstag oder Spielnachmittag, müssen für zehn Tage in Quarantäne, wobei eine Freitestung ab Tag sechs möglich ist.

Und wenn die Kinder nur in der Kita zusammen waren?

Diese Kinder bilden für 14 Tage eine Kohorte und dürfen innerhalb dieser Gruppe weiter in der Krippe oder Kita betreut werden. Es werden täglich Symptome kontrolliert. Sobald ein Kind Husten, Schnupfen, Durchfall oder ähnliches hat, darf es nicht in die Einrichtung und muss die Symptome prüfen lassen. Die Betreuer müssen an Tag sieben und 14 an einem PCR-Test teilnehmen, auch wenn sie geimpft sind. Die Kinder müssen an Tag 14 zum PCR-Test. „Der Landkreis hat sich für dieses Vorgehen entschieden, damit die Kinder nicht so viele PCR-Tests machen müssen“, sagt Amtsleiterin Honig. Während der 14 Tage sollen die Kontakte in der Freizeit konsequent reduziert werden. Der Besuch des Sportvereins ist, analog zur Schule, nicht explizit verboten.

Was passiert, wenn die Kita nach einem offenen Konzept arbeitet?

Bei einem offenen Konzept gibt es keine festen Gruppen, sondern alle Kinder haben potenziell Kontakt zueinander. Es kann im Alltag nicht gewährleistet werden, dass sich die Gruppen nicht treffen. Ist das der Fall, muss die Kohorte in häusliche Quarantäne, eine Freitestung ist ab Tag sechs möglich. Allerdings gilt bei jeder vorzeitig beendeten Quarantäne, dass ein Restrisiko für eine Infektion bis Tag 14 besteht. „Deswegen sollen die Kontakte für 14 Tage reduziert werden“, betont Anke Honig.

Wie geht es weiter, wenn ein zweites Kind positiv getestet wird?

Dann muss die gesamte Kohorte in häusliche Quarantäne. Nach Tag fünf ist eine Freitestung möglich. Die Symptome müssen bis Tag 14 kontrolliert werden.

Gibt es einen Unterschied, wenn ein Erzieher positiv getestet wird?

Ja. Sollte es sich bei dem Coronafall um eine Erzieherin oder einen Erzieher handeln, muss die Kohorte in häusliche Quarantäne. Eine Freitestung mittels PCR ist am Tag sechs möglich. Diese abweichende Regelung wurde eingeführt, weil Erzieher nachweislich mehr Personen anstecken als ein Kind, wie die Gesundheitsamtsleiterin Honig sagt.

Wie lange muss eine nicht geimpfte Person in Quarantäne?

Das Robert-Koch-Institut hat vor einer Woche festgelegt, dass sich die Quarantäne auf zehn Tage verkürzt. Eine Freitestung ist am Tag sechs möglich. Diese Regelung wird mittlerweile auch in unserem Landkreis angewendet. Geimpfte Personen müssen grundsätzlich nicht in Quarantäne.

Von Katharina Degrassi