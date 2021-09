RNA-Impfstoff für Tiere: Wiederholt Riemser Firma die Biontech-Erfolgsstory?

Greifswald-Riems

In Mainz entwickelten die Biontech-Forscher mit dem Corona-Vakzin den weltweit ersten RNA-Impfstoff für Menschen. Forschern auf der Insel Riems bei Greifswald könnte nun ein solcher Durchbruch für den Tierbereich gelingen. Das Unternehmen Ceva Tiergesundheit Riems GmbH forscht an einem RNA-Impfstoff gegen eine gefährliche Immunschwächekrankheit beim Hausschwein. Es könnte der weltweit erste vollsynthetische RNA-Impfstoff im Kampf gegen Tierkrankheiten sein.

Erste Impfstoffkandidaten im Test

„Wir haben bereits erste Impfstoffkandidaten erzeugt, im Labor charakterisiert und die Verträglichkeit der Technologie in tierexperimentellen Studien nachgewiesen“, sagt der Forschungsleiter Dr. Fabian Deutskens. Als nächster Schritt seien Wirksamkeitsstudien geplant. Die Zielmarke: Bis 2023 soll der Impfstoff entwickelt und bis 2025 zugelassen sein.

Neuartige RNA-Technologie

Doch es geht den Forschern um mehr als nur um die Bekämpfung dieser einen Krankheit, deren Namen das Unternehmen aus Wettbewerbsgründen noch nicht bekannt gibt. „Es geht um neuartige Wirkprinzipien“, sagt Deutskens. Der Impfstoff basiere auf einer etwas anderen RNA-Technologie als die des erfolgreichen mRNA-Impfstoffes von Biontech und habe eine höhere Effizienz. Das heißt in der Umkehr: „Im Vergleich zur bekannten mRNA-Technologie würde man für eine vergleichbare Antigenproduktion weniger RNA pro Impfdosis einsetzen müssen.“ Dies mache nicht nur die Produktion kostengünstiger, ein Aspekt der im Veterinärbereich eine bedeutende Rolle spiele. Die saRNA-Impfstoffe (sa steht für selbstamplifizierend = selbst vermehrend) verfügten über ein sehr gutes Verträglichkeitsprofil und seien sicher in der Anwendung.

Das Unternehmen auf dem Riems mit 100 Mitarbeitern gehört zum Pharma-Konzern Ceva Santé Animale, dem weltweit fünftgrößten Hersteller für Impfstoffe im Veterinärbereich. Die Riemser waren in MV zuletzt als heißer Kandidat für die Produktion des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V im Gespräch. Kerngeschäft an dem traditionsreichen Forschungsstandort ist allerdings die Entwicklung und Produktion von Veterinärimpfstoffen wie gegen Tollwut oder auch die klassische Schweinepest, sagt Ceva-Geschäftsführerin Dr. Thekla Kurz.

Corona-Impfstoff hat Forschungen gepusht

„Parallel dazu forschen wir, wie andere Pharmakonzerne auch, seit mehreren Jahren an Vakzinen auf RNA-Basis.“ Ihr Vorteil: Mithilfe dieser neuartigen Technologie können sehr schnell neue und zielgerichtetere Impfstoffe entwickelt werden. Im Regelfall dauert der Entwicklungsprozess von Impfstoffen bis zur Zulassung sechs bis acht Jahre. Biontech hat diesen Prozess in neun Monaten durchlaufen. Im Frühjahr 2020 – zu Beginn der Corona-Pandemie, als die Biontech-Impfstoffentwicklung lediglich ein Thema für Insider war – reichte Ceva einen Förderungsantrag beim Wirtschaftsministerium ein. „Die Zulassung der mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna sowie die Technologieförderung des Wirtschaftsministeriums haben dabei unser Projekt deutlich gepusht“, so Kurz.

Riems – Forschungsstandort mit Tradition Seit mehr als 100 Jahren werden auf der Insel Riems Tierseuchen erforscht. Der Virologe Friedrich Loeffler gründete hier im Jahr 1910 das weltweit erste Tierseucheninstitut zur Erforschung von Viruserkrankungen bei Tieren. Im Zentrum der Forschung stand zunächst die Entwicklung von Impfstoffen gegen die Maul- und Klauenseuche (MKS). 1950 führte die DDR als erstes Land weltweit die Impfpflicht für Rinder gegen MKS ein. Vor den Toren der Insel entstand ein Produktionsbetrieb zur Herstellung von Veterinärimpfstoffen. Nach der Wende blieb das Institut in staatlicher Hand, der Produktionsbetrieb wurde privatisiert und gehört seit 2019 zum französischen Pharmakonzern Ceva Santé Animale, der weltweit 6250 Mitarbeiter beschäftigt, davon 100 Mitarbeiter auf der Insel Riems. Schwerpunkt ist die Forschung, Entwicklung und Produktion von Veterinärimpfstoffen und -Pharmazeutika, schwerpunktmäßig für Wiederkäuer, Schweine, Haustiere und Geflügel.

Impfstoffe auch für Menschen interessant

Die neuartigen Impfstofftypen, die in dem Riemser Unternehmen entwickelt werden, könnten auch bei der Bekämpfung von humanen Erkrankungen helfen, die ihren Ursprung im Tierreich haben. Die meisten Infektionen des Menschen –darunter auch Corona – sind tierischen Ursprungs, sogenannte Zoonosen. Einige wie HIV/Aids, Ebola, Influenza, Zika oder auch Covid-19 haben pandemisches Potenzial. Durch Klimawandel, Globalisierung, wachsende Weltbevölkerung könnten sich Zoonosen schneller ausbreiten, steige der Bedarf an wirkungsvollen Impfstoffen im Tierbereich, sagt Kurz. „Die RNA-Plattform ermöglicht im Gegensatz zu traditionellen Vektor-Impfstoffen einen viel schnelleren Transfer vom Veterinär- in den Humanbereich.“

Das Unternehmen ist ein Player im Greifswalder „Zoonose-Hub“, zu dem das Friedrich-Loeffler-Institut, das neue Helmholtz-Institut für One Health (Eine Gesundheit), die Universitätsmedizin und die Universität gehören. Bei dem One-Health-Forschungsansatz nehmen die Wissenschaftler die Tier- und menschliche Gesundheit in einen ganzheitlichen Blick, schauen auf die Umweltbedingungen und klimatischen Veränderungen, die Zoonosen befördern.

Land fördert das Vorhaben

Also Human-Impfstoffe? „Unser Schwerpunkt wird die Entwicklung und Herstellung von Veterinärimpfstoffen bleiben“, sagt Firmenchefin Kurz. Das Land fördert das rund drei Millionen schwere Forschungsvorhaben mit rund 1,2 Millionen Euro. Unterstützt wurde das Projekt, für das sechs zusätzliche Arbeitsplätze für Wissenschaftler und Laborassistenten entstanden sind, durch die Landeswirtschaftsförderungsgesellschaft Invest MV. „Forschung und Entwicklung im Bereich von Impfstoffen ist eines der Zukunftsthemen“, sagt Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). „Wir brauchen in Mecklenburg-Vorpommern noch mehr Unternehmen mit international wettbewerbsfähigen Produkten und Dienstleistungen.“

Von Martina Rathke