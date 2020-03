Radeln in Coronazeiten: Freie Fahrt zu schönen Zielen

Stralsund

Geradelt werden kann auch in Zeiten der Corona-Krise. So jedenfalls sieht es Walter Günther, Vorsitzender der Regionalgruppe Stralsund-Rügen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC). „Nur eben nicht in einer großen Gruppe“, sagt der 70-jährige Stralsunder, der jährlich bis zu 10 000 Kilometer auf dem Sattel unterwegs ist. „Momentan bin ich aber eher allein unterwegs.“ Doch auch den geforderten Mindestabstand hätte man beim Radeln eigentlich automatisch.

Viele seiner Kilometer fährt Günther durch Vorpommern. Dabei legte er diese zuletzt als Tourguide zurück. Dies wird in 2020 vorerst nicht möglich sein. Denn gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat der ADFC-Bundesverband alle gesellschaftlichen Aktivitäten massiv eingeschränkt. Alle öffentlichen und verbandsinternen Veranstaltungen wurden zunächst bis zum 20. April abgesagt. Betroffen sind davon auch alle Ausfahrten, die die Regionalgruppen Stralsund-Rügen und Greifswald-Usedom geplant haben. Darunter befinden sich wöchentliche Events wie Greifswalder Feierabendtouren, Grimmener Stadtrundfahrten aber auch lange Strecken mit spannenden, alternativen Ausflugszielen. Die Wallfahrtskirche Kenz, die Feste Spantekow, der Rhododendronpark bei Graal-Müritz, das Lebensgut Frankenthal oder auch der Eixener See sind nur einige davon.

Die Festung Spantekow, die älteste und bedeutendste Renaissance-Burganlage Norddeutschlands, befindet sich südwestlich von Anklam. Sie entstand zwischen 1558 und 1567 als eine der ersten Anlagen nach italienischem Vorbild. Auf dem Hof haben sich neben dem Burg- und Wirtschaftsgebäude auch die Kasematten und das Verlies erhalten. Quelle: dpa/Stefan Sauer

Radstrecken durch Vorpommern als Event

Einen Überblick bietet die frisch gedruckte Broschüre für die Saison 2020. Davon hat der Landesverband 5000 Stück drucken lassen. Günther allein hat zum Verteilen knapp 450 davon. Bald soll die Broschüre auch online zu sehen sein, doch derzeit passiert nichts auf der ADFC-Homepage – was aber nicht mit dem Coronavirus in Verbindung steht. „Der Verband baut die Seite für alle um“, erklärt Günther. „Wir werden den Plan dann später veröffentlichen.“ Viele der Ziele könne man – solange es keine komplette Ausgangssperre gibt – trotzdem anradeln. Denn das eigentliche Event sei die Strecke. Wobei Straßen und Radwege aktuell entspannter zu befahren sind als sonst im Frühling. Eine der neuen Touren für 2020 hat den klangvollen Namen „ Amazonas des Norden“. „Diese führt durchs Peenetal“, sagt Günther. Eine 75 Kilometer lange Route für erfahrene Radler. Los geht es am Bahnhof in Anklam. Die Strecke führt an den Wickinger Gräbern bei Menzlin vorbei, zum Wasserschloss Quilow bis zur Feste Spantekow. Dann geht es wieder zurück. „Ausgedacht hat sich die Tour Hans Hopperath, er ist auch der Tourleiter“, sagt Günther.

Die Chorfenster in der ehemaligen Wallfahrtskirche von Kenz zählen zu den bedeutendsten mittelalterlichen Bleiglasfenstern in Deutschland. Die Kirche wurde um 1398 im Stil der Backsteingotik auf einem Feldsteinsockel nahe einer heilkräftigen Quelle errichtet. Kenz war im 15. Jahrhundert der meistbesuchte Wallfahrtsort Vorpommerns. Quelle: Detlef Lübcke

Diese Vorteile hat das Radfahren

Radeln hat laut Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) im Sinne der sozialen Distanzierung derzeit sogar Vorteile. Denn wer jetzt im Sattel unterwegs ist, meidet öffentliche Verkehrsmittel und vermindert so das Infektionsrisiko. Denn laut Virologen wird das Coronavirus hauptsächlich über Tröpfcheninfektion auf kurze Distanz übertragen, wie Sprecher Mathias Bonatz vom Helios-Hanseklinikum bestätigt. Ähnlich wie Laufen oder Walken stärkt Radeln das Herz und den Kreislauf und das Immunsystem, gleichzeitig erhöht es das Blutvolumen im Körper und kann Cholesterinwerte und den Blutdruck senken, weist Thorsten Karch von der Kaufmännische Krankenkasse in Stralsund hin. Radeln könne so vorbeugend gegen Lungenerkrankungen wirken – egal ob zu Hause auf dem Hometrainer oder an der frischen Luft.

Tourguides fahren alle Strecken nach dem Winter ab

Der Leuchtturm Darßer Ort ist ein Seefeuer an der Ostsee. Er steht an der nordwestlichen Spitze der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und soll vor den Untiefen der Darßer Schwelle warnen. Der runde Ziegelbau wurde 1849 in Betrieb genommen. Quelle: Schlorke

Wobei eine Tour durch Vorpommern derzeit wohl eine willkommen Abwechslung zum Home-Office-Alltag ist. Aber die Radsaison ist ja lang. Auch wenn der Saisonstart des ADCF vorerst abgesagt werden musste, hoffen die Radfreunde natürlich auch auf eine Entspannung der Covid-19-Lage. Viele der schönen Touren bieten die insgesamt neun Tourguides aus Günthers Regionalgruppe auch erst im Sommer oder Herbst an. Dazu zählen unter anderem die Müritz-Rundfahrt, die Jasmundrunde oder eine Bodden-Tour zum Darßer Leuchtturm. „Die Ziele haben wir im Oktober zusammengestellt“, sagt Günther. „Im Frühjahr fahren wir jede Tour erneut ab. Gucken uns die Tauglichkeit der Strecken erneut an. Vorher starten wir mit den oft 30 bis 50 Radfahrern Gruppen nicht.“ Jeder ADFC-Guide hat dabei eine spezielle Ausbildung absolviert. „Bestehen muss man vier Module“, erklärt Günther. „Hilfe, Theorie, Verkehrsrecht und die praktische Radprüfung“, zählt er weiter auf. Jede Tour wird hauptsächlich von einem Guide geplant und auch in der Durchführung betreut. „Dafür muss man sich gut auskennen“, sagt Günther. Eine frühere Tour hieß zum Beispiel „Vergessene Wege“. „Wir sind Strecken gefahren, die es auf heutigen Karten nicht mehr gibt“, sagt Günther. Hauptsächlich würden er und seine Mitstreiter aber bekannte Radwege nutzen. Doch das geht in MV bei Touren mit einer Länge von bis zu 90 Kilometer nicht immer. „Einige Radwege können wir Gästen gar nicht anbieten“, sagt Günther. Schlecht stehe es dabei zum Beispiel um den Ostseeküsten Radweg auf Rügen. „Am Wasser entlang bei Altefähr müsste man das Rad eigentlich tragen“, sagt er. „Dort kann ich keine Tour empfehlen.“

Vergessene Wege und Orte auf Rügen: Ein schönes Ziel in der Natur bietet auch der Kreidebruch bei Klein Stubben. Quelle: OZ-Archiv

Ostseeküsten-Radweg ist teils in schlechten Zustand

Ähnlich sieht dies auch Steffen Ahmels, Vorsitzender der ADFC-Gruppe Greifswald-Usedom. „Der Ostseeküsten-Radweg ist an etlichen Stellen wirklich abenteuerlich“, sagt Ahmels, der ähnlich wie Günther als Tourguide die Radinfrastruktur in Vorpommern bestens kennt. „Man landet öfter auf einer Landstraße, Radreisen mit Gepäck und auch mit Kindern kann schnell problematisch werden.“ Ahmels macht gern Solo-Touren oder ist auch nur zu zweit unterwegs. Leitet er Touren für Mitradler an, richtet er sie oft an Events aus. „So gibt es einen Höhepunkt“, sagt er. Aber auch ohne Wein- oder Holunderblütenfest würde sich eine Tour lohnen. Ahmels empfiehlt Strecken durch das Schwingetal bei Loitz, eine Tour entlang des Greifswalder Boddens bei Lubmin oder das Radeln durch den Lassaner Winkel. „Schön ist es auch bei Stolpe“, sagt er. Dort schließt sich eines seiner politischen Projekte an. „Seit Jahren kämpfe ich für einen Radweg bis nach Anklam.“ Diese Vision wird er auch nicht so schnell aufgeben. Mit den mittlerweile 124 Mitgliedern seiner Greifswalder ADFC-Regionalgruppe hat er dafür auch etliche Mitstreiter.

Blick über den Greifswalder Bodden. Viele schöne Touren führen in Vorpommern direkt am Wasser entlang. Quelle: Rolf Reinecke

Einst gehörten auch die Stralsunder der Gruppe Greifswald-Usedom an. Doch es gab eine Abspaltung vor wenigen Jahren. So wurde die ADFC-Gruppe Stralsund-Rügen am 1. Januar 2017 mit 68 Mitgliedern gegründet. Stand heute sind es bereits 99. „In diesem Jahr haben wir bereits acht Neueintritte“, sagt Walter Günther. Radfahren wird in Vorpommern offenbar immer beliebter. Trotz teils mangelhafter Wege – und trotz Corona.

