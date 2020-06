Greifswald

Ein 68-jähriger Radfahrer ist am Mittwoch gegen 8.40 Uhr in der Hansestadt Greifswald an der Kreuzung Schönwalder Landstraße - Beimlerstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Laut Polizei war er von der Fahrerin des Unfallwagens übersehen worden. Sie wollte mit ihrem Auto abbiegen und stieß dabei mit dem Radler zusammen.

