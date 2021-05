Radfahrer in Greifswald übersehen: 75-Jähriger  schwer verletzt

Greifswald

Bei einem Verkehrsunfall in der Greifswalder Bahnhofstraße ist am Freitagvormittag ein Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Anklam mitteilte, war der 75-Jährige auf dem Radweg in Richtung Bahnhof unterwegs, als er von einem Pkw erfasst und verletzt wurde.

Radfahrer beim Wenden übersehen

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer des Wagens zunächst eine Parklücke in der Bahnhofstraße verlassen und war in Richtung Karl-Marx-Platz gefahren, um auf Höhe der Einfahrt zum Busbahnhof zu wenden. Beim Wendemanöver hatte der 56-Jährige vermutlich den Radfahrer übersehen.

Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Von OZ