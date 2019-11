Greifswald

Ein Junge hat einer 54 Jahre alten Radfahrerin am Sonnabend gegen 16.55 Uhr in Greifswald ihre Handtasche gestohlen, die sie in ihrem Fahrradkorb befestigt hatte. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau auf dem Radweg aus Richtung „Am Gorzberg“ zur Unterführung Richtung Hans-Beimler-Straße. Am Tunneleingang sah sie demnach einen Jungen stehen. Sie wollte laut Polizei vorbeifahren, was aber nicht gelang. Denn der Junge griff nach ihrer Handtasche, als sie auf seiner Höhe angelangt war. Um nicht zu stürzen, hielt die Frau an. In diesem Moment gelang es dem Dieb die Tasche aus dem Korb zu reißen, da deren Riemen bereits gerissen waren, so die Polizei.

Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute in Richtung „Am Gorzberg“. Die Frau rief nun die Polizei. Mehrere Funkstreifenwagen des Polizeirevieres Greifswald waren im Einsatz. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten die Beamten den 14- jährige Tatverdächtigen und das entwendete Bargeld finden. Der Junge zeigte den Polizisten seine Fluchtstrecke und am Weg die weggeworfene Handtasche. Diese wurde der Frau zurückgegeben. Gegen den Tatverdächtigen wurde Anzeige wegen Raubes erstattet und der Junge dann an seinen Betreuer übergeben.

Von eob