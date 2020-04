Radfahrerin bei Kollision nahe Greifswald verletzt

Greifswald

Ein Pkw-Fahrer hat am Montag die Vorfahrt missachtet und einen Unfall in Guest nahe Greifswald verursacht. Das Auto stieß mit einer Fahrradfahrerin zusammen, die bei der Kollision verletzt wurde.

Pkw-Fahrer missachtete die Vorfahrt

Der Unfall ereignete sich um 19.20 Uhr auf der Kreisstraße 10. Eine 61-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad in der Ortschaft Guest die Straße „Siedlung“ und wollte nach links auf die K 10 in Richtung Diedrichshagen einbiegen. Ein 53-Jähriger kam mit einem Pkw Hyundai aus Richtung Diedrichshagen und wollte weiter in die Straße „Gutshof“ fahren. Der Pkw-Fahrer beachtete die Vorfahrt der Radfahrerin nicht.

Anzeige

Verletzte Radfahrerin ins Universitätsklinikum Greifswald gebracht

Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die Radfahrerin verletzt und durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung ins Universitätsklinikum Greifswald gebracht. Wie die Polizei mitteilt, klagte sie über Schmerzen im Bereich des Rückens und Handgelenkes. Es entstand kein sichtbarer Sachschaden.Lesen Sie auch: Raser mit Tempo 179 auf dem Rügenzubringer erwischt

Weitere OZ+ Artikel

Von Udo Burwitz