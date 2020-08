Radfahrerin in Greifswald vom Traktor erfasst

Greifswald

Eine Radfahrerin ist in Greifswald am Mittwochvormittag mit einem Traktor zusammengestoßen. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt, teilt die Polizei mit.

Radfahrerin beim Überholen erfasst

Nach ersten Erkenntnissen fuhr die 63 Jahre alte Frau mit dem Rad gegen 11 Uhr auf dem Fahrradstreifen der Anklamer Straße aus der Innenstadt kommend in Richtung Hans-Beimler-Straße. Auf der gleichen Strecke war ein Traktor unterwegs, dessen Fahrer die Radfahrerin überholen wollte. Auf Höhe einer Verkehrsinsel, wo die Fahrbahn verengt ist, kam es jedoch zum seitlichen Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, so die Polizei. In der Folge stürzte die Radfahrerin. dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu.

Von Udo Burwitz