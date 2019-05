Greifswald

Mitarbeiter der Universitätsmedizin sind offenbar nur knapp einem Unglück entgangen. Wie Christian Arns von der Pressestelle des Klinikums mitteilte haben Unbekannte offensichtlich mehrere Radmuttern an Fahrzeugen von Mitarbeitern gelockert. In zwei Fällen haben die Mitarbeiter das anhand des ungewöhnlichen Bremsverhaltens ihrer Autos gemerkt und die Polizei gerufen. Die stellte den Zusammenhang her: Beide Fahrzeuge waren auf einem kleineren Parkplatz für Mitarbeiter abgestellt, der auch als solcher gekennzeichnet ist. „So etwas haben wir noch nie erlebt“, so Christian Arns. „Wir haben alle Mitarbeiter gebeten, besonders aufmerksam zu sein und ihr Auto zu überprüfen, bevor sie es nutzen.“ Nach Angaben der Universitätsmedizin ermittelt die Polizei jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Anne Ziebarth