Wackerow/Levenhagen

1806 entstand das weltberühmte Gemälde Caspar David Friedrichs „Wiesen bei Greifswald“. Auch wenn der Weg von der Neuenkirchener Chausseestraße nach Wackerow den Namen Caspar-David-Friedrich-Blick trägt, hier befindet sich nicht der Ort, von dem der Meister auf die Silhouette seiner Heimatstadt blickte.

Der historische Caspar-David-Friedrich-Blick vom Neuen Friedhof. Hier entstand „Wiesen bei Greifswald Quelle: Eckhard Oberdörfer

Der befindet sich in der Nähe des Neuen Friedhofs am Weg, der vom Friedhofsweg in Richtung Ryck führt. Es ist Station sechs des Caspar-David-Friedrich-Bildwegs. Allerdings hat sich die Stadtansicht in über 200 Jahren verändert.

Baumbestandener Flemmingberg

Hier startet unsere Radtour über Wackerow, Groß Petershagen, Jarmshagen und Levenhagen wieder zurück zur Hansestadt. Sie führt zunächst am Neuen Friedhof zu der Brücke über den Ryck, mit Blick zum Deich und auf Wackerow. Hinter der Brücke über den Fluss biegen wir von der Straße An den Pappeln zur Straße Am Ryck Richtung Flemmingberg ab. Schöner, aber holpriger ist der erste abbiegende Weg vor der Bebauung mit unverbaubarem Blick zum Ryck mit den großen Vorgärten.

Pflanzaktion für Michael Succow am Flemmingberg Quelle: Eckhard Oberdörfer

Vom Flemmingberg (früher Venusberg), einer Anhöhe, hat man einen schönen Blick auf Greifswald. Es war wohl ein frühdeutscher Turmhügel. Archäologen wurden hier schon fündig. 2019 sorgte der Brand einer etwa 300 Jahre alten Hainbuche für einiges Aufsehen. Zum 80. Geburtstag des in der Nähe wohnenden Alternativen Nobelpreisträgers Michael Succow 2021 wurde eine neue Buche gepflanzt. Der Torso liegt am Fuß des Femmingbergs. Dieser ist dank einer ebenfalls etwa 300 Jahre alten Winterlinde und zweier etwas jüngerer Bergahorne immer noch eindrucksvoll.

Das frühere Forsthaus von Steffenshagen Quelle: Eckhard Oberdörfer

Wackerow hat nach der Wende in sehr hohem Maße vom Zug der Städter in den Speckgürtel profitiert. Zur Gemeinde wurde das Greifswalder Stadtgut übrigens erst am 11. Oktober 1945 durch Befehl des sowjetischen Stadtkommandanten. Das backsteinsichtige Pächterhaus aus dem Jahre 1871 steht nahe der Durchfahrtstraße.

Pächterhäuser des 19. Jahrhunderts

Wir radeln weiter Richtung Steffenshagen/Groß Petershagen. Am Weg durch den pilzreichen Wald liegt das gepflegte frühere Forstgehöft. Um zum nächsten Pächterhaus, dem des Stadtgutes Steffenshagen, zu gelangen, muss man in den Ort abbiegen.

Gutshauspächterhaus Steffenshagen Quelle: Eckhard Oberdörfer

Es ist relativ schmuckreich und verwendet Elemente der Neugotik. Das Herrenhaus wurde 1878 vor allem mit Versicherungsgeldern nach einem Brand vom damaligen Pächter, dem Greifswalder Maurermeister Gaede, gebaut.

Das Gutshaus von Groß Petershagen Quelle: Eckhard Oberdörfer

Die kleinen Greifswalder Stadtgüter

Auch die nächste Station, Groß Petershagen, war ein Greifswalder Stadtgut. Das verputzte Pächterhaus mit dem großen Windfang wurde wie das Steffenshäger nach einem Brand, und zwar 1852, gebaut. Groß Petershagen ist heute noch ein Ort der Landwirtschaft. An einem der auch in den Dörfern errichteten DDR-Neubaublocks geht es auf einer Brücke über den Ryck weiter Richtung Jarmshagen. Neben dem Dorf gibt es die Höfe I bis IV. Diese Dreiseithöfe mit Wohnhaus, Stall und Scheune entstanden Anfang des 19. Jahrhunderts, als Greifswald seinen Besitz neu ordnete. Pachtflächen um die 100 Hektar entstanden. Jarmshagen ist kein Einzelfall. Sanz, ein Ortsteil von Groß Kiesow, gibt es sogar sieben Mal.

Die Kapelle von Jarmshagen Quelle: Eckhard Oberdörfer

Die Kapelle am Boltenhäger Teich

Jarmshagen lag übrigens wie Petershagen, Steffenshagen, Ungnade und Wackerow an dem über sieben Kilometer langen und etwa zwei Kilometer breiten Boltenhäger Teich. Dieser erstreckte sich bis an die Greifswalder Stadtmauer.

Laut dem Kirchenhistoriker Norbert Buske gab es in Jarmshagen im späten Mittelalter eine Messlatte für den Wasserstand des Teichs, der für den Fischfang nicht zu niedrig sein durfte. Die Regulierung erfolgte durch ein Wehr nahe der Steinbeckerbrücke.

Altarbild in der Kapelle Quelle: Eckhard Oberdörfer

Besuchen sollte man auf jeden Fall die Fachwerkkapelle von Jarmshagen Dorf, die von einem Friedhof mit alten Grabsteinen umgeben ist. Buske vermutet, dass ihre Erbauung mit der relativ hohen Bedeutung der Messlatte zusammenhängt. Das Gotteshaus ist eine von fünf erhaltenen mittelalterlichen Fachwerkkapellen in Mecklenburg-Vorpommern, nur die Landower ist älter. Lediglich Jarmshagen und Consrade bei Schwerin wurden später nicht mit Backstein ummantelt.

Gotteshaus vor 600 Jahren gebaut

Untersuchungen von Experten ergaben bei der letzten Sanierung, dass das Gotteshaus vor sechs Jahrhunderten gebaut wurde. Das jüngste der mittelalterlichen Hölzer wurde im Winter 1419/20 gefällt. Die Balken blieben an der ursprünglichen Stelle liegen und sind für Besucher der Kirche sichtbar. Das Fachwerk stammt von 1684. Um 1800 erfolgte eine Erweiterung.

Zu den erhaltenen älteren Ausstattungsstücken der Kapelle gehören eine Glocke und Altarleuchter von 1689 sowie die Gestühlswangen und die Altarschranke aus dem 17. Jahrhundert. Um 1650 soll das Tafelbild auf dem Altar entstanden sein. Auf dem Bild der Kreuzigung des Greifswalders J. F. Riemer ist im Hintergrund das vieltürmige Jerusalem zu sehen. Die Menschen sind mit ihren Hüten als Juden gekennzeichnet. Es gibt die Vermutung, dass die Geliebte des Malers Modell für die hübsche, blonde Maria Magdalena stand, die das Kreuz umklammert.

Die Levenhäger Marienkirche Quelle: Eckhard Oberdörfer

Unsere Tour führt uns weiter nach Levenhagen mit seiner Wallfahrtskirche und der um 1400 gebauten Wegekapelle und dem Friedhof mit interessanten Grabsteinen. Die Kapelle soll die kleinste Norddeutschlands sein. Wer sich eine App Digiwalk auf das Mobiltelefon lädt, bekommt eine Führung inklusive Besichtigung des Innenraums. Sie führt zu 22 Stationen. In den Sommermonaten ist die Kirche in der Regel offen.

Auf Marienerscheinung folgten Wallfahrten

Die Ursprünge der Kirche reichen vermutlich bis ins 13. Jahrhundert zurück. Wallfahrtsort wurde Levenhagen durch eine Marienerscheinung. Ein Einwohner Levenhagens soll sich selbst für unwürdig zum Empfang des Abendmahls gehalten haben. Erst die Erscheinung der Gottesmutter Maria überzeugte ihn. Es wird von Wunderheilungen, insbesondere von Blinden und Lahmen, berichtet. Gläubige hinterließen Weihgaben und Geschenke. Auch nach der Reformation blieb das bis ins 18. Jahrhundert so, obwohl Luther und Co. diese Wallfahrten ablehnten.

Wegekapelle Levenhagen Quelle: Eckhard Oberdörfer

Die wohl berührendste Station des Rundgangs per App ist die Kalksteinstele, die an die Pfarrertochter Beata Christina von Scheven erinnert. Sie wurde, wie auf der Grabinschrift zu lesen ist, blind geboren und lernte weder „gehen noch sprechen“. Das Mädchen starb am 2. März 1792 an „Auszehrung“. Christliche Auferstehungshoffnung dokumentiert die Inschrift auf der Rückseite: „Hier im Dunkel, dort im Licht, schau ich Gottes Angesicht.“

Auch die Ausstattung der Kirche mit ihren Wandmalereien ist bemerkenswert. Besonderes Interesse verdient ein Altaraufsatz von 1646. Hier ist das biblische Mannawunder in der Wüste dargestellt. Das „Himmelsbrot“ soll den Israeliten auf ihrer 40-jährigen Wanderung durch die Wüste als Nahrung gedient haben.

Grabstein der Pastorentochter von Scheven Quelle: Eckhard Oberdörfer

Nach der Kirchenbesichtigung geht es weiter an die Umgehungsstraße von Levenhagen und nach Greifswald. Der parallel verlaufende Radweg ist zum Glück fast fertiggestellt.

Von Eckhard Oberdörfer