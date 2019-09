Autos in Tessin und Greifswald in Flammen: Polizei sucht Brandstifter

Greifswald Feuerwehr im Einsatz - Autos in Tessin und Greifswald in Flammen: Polizei sucht Brandstifter Bei zwei Autobränden in Tessin und Greifswald ist am Wochenende ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Die Polizei sucht die Verantwortlichen. Die Brandstiftung soll nicht politisch motiviert sein.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung, nachdem am Wochenende zwei Autos in Tessin und in Greifswald in Flammen standen. (Symbolfoto) Quelle: dpa