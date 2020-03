Rätselhaftes Seegefecht vor der „Insel Stralsund“

Stralsund

Im Juli 2019 erhielt das Stadtarchiv eine Anfrage aus Kiel. Gefragt wurde nach einem Seegefecht vor Stralsund im Jahre 1855, welches auf einer Zeichnung aus der „Illustrated London News“ vom 4. August 1855 (siehe Abbildung) dargestellt war. Das löste erst einmal große Verwunderung aus, denn von einer solchen hatte man bislang noch nichts gehört oder gelesen. Sie soll im Juli stattgefunden haben. Der einzige in Frage kommende kriegerische Konflikt jener Jahre in Europa war der Krimkrieg zwischen Russland und dem Osmanischen Reich und dessen Verbündeten Großbritannien und Frankreich. Hauptkriegsschauplatz war, deshalb der Name, die damals schon seit der Zeit Katharinas der Großen zu Russland gehörende Halbinsel Krim. Aber auch auf der Ostsee lieferten sich Russland und Großbritannien Gefechte, allerdings ausschließlich im Finnischen Meerbusen.

Militärische Operation der Briten um die Stadt und Festung Vyborg

Wie passt das nun mit Stralsund zusammen? Des Rätsels Lösung brachte ein Bericht vom Kriegsschauplatz in der Ostsee, der in der Stralsundischen Zeitung vom 29. Juli 1855 abgedruckt war. Darin wurden militärische Operationen der Briten in der ersten Julihälfte 1855 rund um die russische, damals noch finnische, Stadt und Festung Vyborg beschrieben. Berichterstatter war der britische Kapitän William Charles Yelverton (1824-1883), der die Operation befehligte. Die Stralsundische Zeitung hatte ihren Bericht aus der Londoner „Gazette“ übernommen, wie dem Artikel zu entnehmen ist.

Betitelt wurde der Bericht mit die „Affaire von Wyborg“, wobei Affäre nicht im heutigen allgemeinen Sprachgebrauch zu verstehen ist, sondern in seiner ursprünglichen und allgemeineren Bedeutung als Angelegenheit, hier als eine militärische Operation. Der für die Beantwortung der Anfrage an das Stadtarchiv entscheidende Satz des Berichtes lautet: „Nachdem ich ( Yelverton) mit den Schiffen so nahe wie möglich bei der Insel Stralsund vor Anker gegangen war, trat ich meine Fahrt im „Ruby“ (eins der britischen Schiffe) an.“ Kurz darauf erwähnt er noch eine Einfahrt durch den finnischen Schärengarten nach Vyborg, die er Trangsund (schwedisch Trångsund = Engsund, heute Wyssozk) nannte.

Originalbericht auf Englisch

Während sich diese Einfahrt auf allen halbwegs genauen historischen Karten des 18. und 19. Jahrhunderts finden ließ, konnte die Insel Stralsund auf diesen jedoch nicht ermittelt werden. Dafür kann es eigentlich nur zwei Gründe geben. Erstens könnte Stralsund ein Alternativname für eine sonst nur finnisch bezeichnete Insel in der Nähe von Vyborg sein oder zweitens der Engländer hat in seinem Bericht einen falschen Namen verwendet. Ein Schreib- oder Übersetzungsfehler der Stralsundischen Zeitung beziehungsweise des deutschen Korrespondenten in London kann ausgeschlossen werden, denn auf der Zeichnung steht auch Stralsund. Zudem ist der Originalbericht auf Englisch auch noch einmal in dem 2014 erschienenen Buch „British Battles of the Crimean Wars 1854-1856. Despatches from the Front“ (Die britischen Schlachten im Krimkrieg 1854-1856. Berichte von der Front) abgedruckt.

Aber es gibt in dem Bericht noch weitere topographische Namen, die sich nicht zuordnen bzw. identifizieren lassen. So ist von einer „Kund-Bai“ und einem Fluss „Portsoiki“ die Rede, die sich beiden ebenfalls nicht ermitteln ließen. Selbst das zeitlich sehr nahe an den Ereignissen des Jahres 1855 liegende Buch „Beskrifning om kusterne vid Östersjön samt Finska Viken“ (Beschreibung der Küsten an der Ostsee wie auch im Finnischen Meerbusen) von Gustaf av Klingt aus dem Jahr 1839 kennt diese Namen ebenso wenig wie den der Insel Stralsund, obwohl dort sämtliche Einfahrten in die Bucht von Vyborg detailliert beschrieben sind. Daher bleibt es weiter ungewiss, ob es tatsächlich eine Insel namens Stralsund vor der finnischen Küste gab. Mehr Nennungen als die in dem Bericht des Kapitäns Yelverton scheint es jedenfalls wohl nicht zu geben.

Yelverton ist aber in Großbritannien vor allem wegen des „ Yelverton marriage case“ ( Yelverton Heiratsfall) von 1861 bekannt. Er hatte 1851 eine junge Dame namens Theresa Longworth kennen und lieben gelernt. Später verloren sie sich aus den Augen, auch wegen Yelvertons Einsatz im Krimkrieg. Schließlich kamen sie wieder zusammen und wurden wieder getrennt bis es dann doch zur Ehe kam, allerdings in Irland und nach katholischem Ritus. Die Braut musste die Ehe geheim halten und die beiden trennten sich wieder. Yelverton heiratete in dieser Zeit eine Mrs. Forbs, Tochter eines berühmten Arztes aus Edinburgh. Als die erste Ehefrau davon erfuhr, klagte sie ihn in Irland wegen Bigamie an. Yelverton führte in Schottland einen Gegenprozess, gegen den die betrogene erste Ehefrau in Irland Berufung einlegte. Während sie die beiden Prozesse in Irland gewann, war Yelverton in Schottland erfolgreich. Die öffentliche Meinung war in der überwältigenden Mehrheit bei der Frau.

Von Dirk Schleinert