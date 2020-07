Rainald Grebe gastiert in Anklam und Zinnowitz

Anklam/Zinnowitz

Rainald Grebe ist wieder an der Küste, wenn auch an ungewöhnlichem Orten: Am Dienstag und Mittwoch ist er in der Anklamer Nikolaikirche und auf der Ostseebühne Zinnowitz zu erleben. Grebe, ein beeindruckender Bühnenkünstler der deutschsprachigen Unterhaltungsbranche, ist Autor, Dramaturg und Regisseur, Schauspieler, Comedian, Komponist und Liedersänger.

Vor etwa zehn Jahren wurde er der breiten Masse mit seiner Hymne „ Brandenburg“ ein Begriff, tourte mit der Kapelle der Versöhnung durchs Land. 2018 inszenierte und schrieb er „fontane.200“ für die Berliner Schaubühne. Er ist vielseitig und überraschend. Sein „Solo Special“, das er für die Konzerte kreiert, ist wirklich speziell und führt fast durch sein gesamtes künstlerisches Schaffen.

Anzeige

Auftritte: Dienstag, 21. Juli, 19.30 Uhr Nikolaikirche Anklam und Mittwoch, 22. Juli, 19.30 Uhr Ostsee-Bühne Zinnowitz. Kartenbestellungen unter Telefon 03971 / 26 888 00.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Von Cornelia Meerkatz