Ralf Kausch: Greifswalder Unternehmer mit großem Herzen gestorben

Er war ein Gründergeist und einer der ersten Unternehmer aus dem Westen Deutschlands, die in der Nachwendezeit an Vorpommern glaubten und hier einen Betrieb eröffneten. Unter seiner Regie entstanden die Spezial-Glasfronten am Hauptsitz der Sparkasse Vorpommern sowie die markanten Fenster am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald.

Nun verstarb der Gründer der Greifswalder Firma Glas Kausch, Ralf Kausch, mit nur 58 Jahren. „Wir haben Ralf Kausch als dynamischen, zupackenden und zielstrebigen Menschen kennengelernt“, erinnert sich Geschäftsführer Andreas Kihnholz an den Wahl-Vorpommer Kausch, von dem er 2016 die Firma übernahm.

1993 nach Greifswald gekommen

Der Bremerhavener kam 1993 nach Greifswald, wo er die Idee des väterlichen Glasproduktionsbetriebes weiterentwickelte und ein Unternehmen für die Fertigung von Spezial-Isolierglas mit 25 Arbeitsplätzen schuf. Das Unternehmen Glas Kausch sei zu einer festen Größe für die Stadt und die Region geworden, so Kihnholz. Mit Bedacht habe Kausch die Firma durch die schwere Krise der Baubranche in den Jahren 2003/2004 navigiert.

Noch immer arbeiteten viele Mitarbeiter der ersten Stunde im Unternehmen, das seinen Firmensitz im Gewerbegebiet am Ziegelhof hat. Zur Todesursache äußerte sich der Firmenchef nicht. Nur so viel: „Sein Tod hat uns alle sehr überrascht.“

In hochkritischer Phase Vereinen geholfen

Edwin Engelmann, einer der zwei Geschäftsführer der IRB Iso-Rüst-Bau GmbH, traf Mitte der 1990er Jahre das erste Mal auf Kausch. „ Ralf war ein zuverlässiger, ruhiger und entgegenkommender Mensch, der sich über die wirtschaftlichen Interessen seines Betriebes auch in der Region sozial engagiert hat“, zeigte sich Engelmann vom Tod betroffen. So unterstützte Kausch mehrfach den Greifswalder Boxverein, allein im Jahr 2015 mit einer Spende von 4000 Euro.

„In einer hochkritischen Phase hat uns Ralf Kausch auf unbürokratische und schnelle Art geholfen und damit die sportliche und soziale Tätigkeit unseres Vereins gewürdigt“, erinnert sich der damalige Präsident René Neumeister. Dem Kinderkrebsverein spendete Kausch unter anderem 9000 Euro. Auch bei den OZ-Weihnachtsaktionen zeigte sich Kausch mit größeren Beträgen spendabel, ohne dafür öffentliche Wahrnehmung einzufordern.

„Sein Tod macht uns sehr traurig“

Auch die Pommersche Landsmannschaft zeigte sich betroffen vom Tod des Unternehmers. Ralf Kausch sei einer der ersten Unternehmer gewesen, die nach der Wende in Vorpommern neue Arbeitsplätze schufen und sich in Greifswald engagierten, sagte der Vorsitzende der Landsmannschaft, Volker Stübs. So sanierte Kausch die Krablersche Villa in der Gützkower Straße, in der der Krupp-Manager und Greifswalder Mäzen Berthold Beitz als Jugendlicher mit seinen Eltern lebte. „Der Tod von Ralf Kausch macht uns sehr traurig“, sagte Stübs.

Von Martina Rathke