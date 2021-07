Randale am Penny-Markt in Greifswald: 20.000 Euro Schaden

Greifswald

In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte großen Schaden am Penny-Markt im Ernst-Thälmann-Ring in Greifswald angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, haben Zeugen beobachtet, wie sich um 2.40 Uhr vier Personen an dem Supermarkt zu schaffen machten.

„Durch die Täter wurden mehrere Türen und Fensterscheiben beschädigt, der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Polizei sucht Zeugen

Nun werden weitere Zeugen, welche in diesem Zusammenhang ebenfalls Beobachtungen gemacht haben, gebeten, sich telefonisch im Polizeirevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834-540224 zu melden – oder in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de.

