Greifswald

Randalierer haben über die Feiertage erneut neben dem Sportplatz am Dubnaring in Greifswald gewütet. „Das Ausmaß der Schäden ist schon außergewöhnlich“, meint der Leiter des Immobilienamtes, Winfried Kremer, bitter. Diese reichen von Schmierereien bis zur Totalzerstörung der neuen Sitzgelegenheiten, Überdachungen und Papierkörbe. „Es zeigt sich, dass die Investitionen und die durch die Mitarbeiter geleistete Arbeit bei diesen Kriminellen keinerlei Wertschätzung erfahren.“ Die Stadt hat Anzeige bei der Polizei erstattet. Sie ist auch dankbar für Hinweise aus der Bevölkerung. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die neuen Sitzgelegenheiten am Sportplatz waren erst im September fertiggestellt worden.

Von OZ