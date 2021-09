Greifswald

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag zu Sonnabend in den Tierpark eingebrochen. Vor Ort hinterließen sie ein Chaos. Andrej Krosse, Sprecher der Polizeiinspektion Anklam: „Sie haben drei Bänke in den See geworfen und eine Bank aus der Verankerung gerissen.“

Nachdem eine Anzeige über die Internetwache gestellt wurde, werde nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt, so Krosse weiter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Täter hätten jedoch keine Spuren hinterlassen, so der Polizeisprecher weiter. Es sei jedoch nicht auszuschließen, dass es sich um Jugendliche handeln könnte, die sich dort regelmäßig im Bereich der Credneranlagen rund um den Tierpark in den Abend- und Nachtstunden aufhalten.

Die Grünfläche vor dem Greifswalder Tierpark ist für viele neben dem Museumshafen einer der beliebtesten Orte der Hansestadt. In den Sommermonaten treffen sich dort regelmäßig Greifswalder zum gemeinsamen Grillen oder Spielen. Doch einige Anwohner kritisieren, dass sich die Stimmung, sobald es dunkel geworden ist, in den Credneranlagen verändere. Vor allem der massive Alkoholkonsum würde an den Wochenenden für deutlich mehr Lautstärke und Vandalismus sorgen.

Der Polizei wurde zuletzt im November 2020 ein Einbruch in den Tierpark gemeldet. Dort sei ein Münz-Spielzeugbagger aufgeschraubt und das dort enthaltene Kleingeld entwendet worden. Ein Sachschaden sei nicht entstanden, so Andrej Krosse.

Greifswalder stahl Lisztaffen aus Tierpark, um Schulden zu tilgen

Im März 2017 erschütterte der Fall eines gestohlenen Lisztaffen aus dem Tierpark die Greifswalder. Die Täter drangen unbemerkt am späten Nachmittag in den aufgrund der Vogelgrippe geschlossenen Tierpark ein und durchtrennten die Einzäunung des Geheges. Daraufhin fingen sie einen Lisztaffen ein und brachten diesen in eine Wohnung in Schönwalde I.

Eine Woche später konnte das Tier zwar wieder zurück in den Tierpark, jedoch verstarb es kurze Zeit später aufgrund falscher Fütterung und aufgrund von Verletzungen. Der Haupttäter, ein 27-jähriger Greifswalder, der den Affen an einen Auftraggeber für 500 Euro verkaufen wollte, um seine Schulden zu begleichen, wurde später gemeinsam mit einem 31-jährigen Komplizen zu einer mehrmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Die 28-jährige Freundin des älteren Täters, in deren Wohnung der Affe eine Woche in einem Käfig gehalten wurde, kam wegen Begünstigung mit einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 20 Euro davon.

Von Christin Lachmann