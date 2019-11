Greifswald

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonnabend in Greifswald mehrere Verkehrsschilder beschädigt und damit gefährlich in den Straßenverkehr eingegriffen. Wie die Polizei mitteilte, kamen die Täter aus Richtung Am Mühlentor. Unterwegs waren sie in Richtung Hansering. Auf der Verbindungsstraße rechtsseitig vom „Logenhaus“ bogen sie die Schilder teilweise in die Fahrbahn hinein.

Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Verkehr

Die Schadenshöhe beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen, auf etwa 300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540-224, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von Thomas Pult