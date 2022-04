Ranzin

In den Obststiegen der Supermärkte ist er nicht zu finden – der Pommersche Schneeapfel. Dabei ist die über 120 Jahre alte Sorte mit ihrer fast weißen Schale und dem saftigen Fleisch einfach köstlich und dazu noch hier beheimatet – allerdings wie viele andere heimische Obstsorten vom Aussterben bedroht.

Deshalb legte der Verein Kunst und Natur e.V. Steinfurth mit Gleichgesinnten vor sechs Jahren in Ranzin einen Streuobstgarten an, auf dem etwa 60 verschiedene Sorten wachsen. „Unsere Idee dahinter: Wir wollen historische und regionaltypische Apfelsorten, aber auch Birnen, Kirschen und anderes mehr erhalten und erlebbar machen“, sagt Sebastian Weiland vom Verein.

Sebastian Weiland vom Verein Kunst und Natur Steinfurth erklärt Besuchern des Streuobst-Sortengartens in Ranzin das Veredeln von Obstbäumen. Quelle: Petra Hase

Netzwerke aufbauen und Projekte realisieren

Der Pommersche Schneeapfel fehlte auf dem Areal an der Kirche bislang. Jetzt nicht mehr: Am Wochenende fand ein Exemplar aus der Baumschule Klein Zetelvitz einen exklusiven Platz. Die Baumpflanzung im Beisein von etwa 20 Gästen trägt Symbolcharakter, stellt den Startschuss für eine neue, grenzüberschreitende Zusammenarbeit dar. „Wir wollen gemeinsam den Kulturraum Pommern als eine Nachhaltigkeitsregion entwickeln. Wir wollen Netzwerke aufbauen und Projekte realisieren, in dem regionale Erzeuger beiderseits der Grenze ihre Produkte gemeinsam vermarkten und alte, vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten des Kulturraumes wiederbelebt werden“, bringt es Friz Fischer vom Verein Pommernarche auf den Punkt.

Diese Zusammenarbeit soll auf breiten Schultern liegen. Akteure sind die deutschen und polnischen Mitstreiter der verschiedenen Leader-Regionen (gefördert von der EU) links und rechts der Oder aus Vorpommern-Greifswald und Westpommern, der Uni Greifswald, der Technischen Universität Stettin, der Hochschule Eberswalde, des Pommernarche-Netzwerkes mit dem Natur- und Kunstverein Steinfurth und nicht zuletzt dem Pomologen-Verein MV.

Apfel des Jahres wird gekürt

Dessen Landessprecher Friedrich Höhne und Ulrike Gisbier ließen es sich nicht nehmen, am Wochenende bei dem symbolischen Akt dabei zu sein. „Das Interesse am Erhalt alter Sorten wird landesweit größer“, sagt Höhne erfreut. „Immer mehr Menschen wollen zurück zur Natur, besinnen sich auf Traditionen und wollen das essen, was vor der Tür wächst“, fügt Gisbier hinzu. Um das Thema stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken, kürt die etwa 130 Mitglieder zählende Landesgruppe des Pomologen-Vereins seit drei Jahren einen „Apfel des Jahres“. 2020 war es der Pommersche Krummstiel, 2021 der aus Mecklenburg stammende Gelbe Richard und in diesem Jahr der Pommersche Schneeapfel.

Für Sebastian Weiland und seine Mitstreiter in Ranzin ist die Arbeit nach dem Pflanzen aber nicht getan. Ganz im Gegenteil. Um mehr Menschen für alte Obstsorten zu sensibilisieren, organisiert der Verein auch immer wieder Veranstaltungen mit Lerneffekt. Am Sonnabend ging es um die Baumveredlung. Eine uralte gärtnerische Technik, die jeder mit ein wenig handwerklichem Geschick erlernen kann. In einfachen Schritten erklärte Sebastian Weiland, gelernter Gärtner, wie mit Hilfe eines Edelreisers eine andere Sorte auf dem Ast eines Obstbaumes aufgesetzt wird. Auch Friedrich Höhne war mit seinem Expertenrat gefragter Gesprächspartner. Seine Bitte an alle, die es mal versuchen wollen: „Wenn schon veredeln, dann die vom Aussterben bedrohten Sorten nehmen.“ Edelreiser gebe es beim Pomologen-Verein.

Alte Technik des Veredelns

Sebastian Weiland praktizierte die Technik nicht nur der Vorführung willen, sondern auch aus rein praktischen Erwägungen: „Hier im Garten sollen einmal mindestens 100 alte Apfelsorten zu finden sein. Der Platz ist aber begrenzt, uns steht nur ein knapper Hektar zur Verfügung, den unser Verein von der Kirche gepachtet hat. Deshalb wollen wir die schon vorhandenen Sorten veredeln“, erklärt er.

Die Namen der bereits vorhandenen Exemplare, auf kleinen Schildern in Apfelform gedruckt und am Stamm befestigt, lassen die Liebe der einstigen Züchter zu ihren Kreationen erkennen: Da steht der Finkenwerder Prinzenapfel neben dem Winterzitronenapfel und der Horneburger Pfannkuchen neben Grahams Jubiläumsapfel...

Baumpflanzung auch in Stettin

Arkadiusz Malkowski vom polnischen Projektpartner, der Technischen Universität Stettin, war angesichts der Vielzahl historischer Obstsorten und des Interesses an deren Bewahrung sehr angetan. Er freue sich auf die neue Zusammenarbeit und den Startschuss auf polnischer Seite: Ende April wird nämlich auch in Stettin ein Pommerscher Schneeapfel gepflanzt – quasi der Partnerbaum zu jenem in Ranzin. Der symbolische Akt findet seine Fortführung in der Unterzeichnung eines deutsch-polnischen Kooperationsvertrages mit allen Beteiligten. „Damit tragen unsere jahrelangen Bemühungen endlich Früchte“, sagt Marcel Falk vom Verein Vorpommersche Dorfstraße. Gut 15 Jahre seien wohl ins Land gegangen, „da wir die Zusammenarbeit von deutschen und polnischen Leader-Organisationen auf den Weg gebracht haben“, ergänzt sein Mitstreiter Klaus Brandt.

Von Petra Hase