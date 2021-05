Siedenbüssow

Ostvorpommern. Aufgewachsen in Mecklenburg-Vorpommern, dem östlichen Bundesland, dem Irgendwo im Nirgendwo und dort auch noch im Abseitsland – nicht wissen, wo man hinwill, wo man hingehört, was man will, wer man ist. Abgehängt? Im Hinterland! Ist das so?

Für Jugendliche gewiss eher. Da erfreut man sich, wenn man mit seinen Eltern zwischen Jarmen und Altentreptow lebt, nicht täglich an der wunderschönen Landschaft. Da will man dahin, wo der Bär steppt. „Berlin ist wie New York, ein meilenweit entfernter Ort.“ Pablo Himmelspach (23) und Albert Münzberg (23) sind dort aufgewachsen – in Siedenbüssow bei Jarmen.

Plattes Land. Jetzt studiert Pablo in Greifswald Politik und Kommunikationswissenschaften. Albert hat im Sundhagener Ortsteil Segebadenhau bei Stralsund Zimmermann gelernt, ist zurzeit auf der Meisterschule in Leipzig. Das ist ihr bürgerliches Label.

„Ich möchte niemals wissen, wie Erwachsensein ist“

Unabhängig von diesem vernünftigen Unterbau bilden sie das Duo Hinterlandgang. Rap aus Vorpommern? Klingt wie Savoir Vivre in Lappland. Aber: Hinterlandgang ist erfolgreich, seit 2016 haben sie rund 60 Songs geschrieben, bei Spotify und anderen Streamingdiensten und auf Youtube veröffentlicht. Ihre Songs gehen gut, zuweilen viral, auch wenn man damit kaum ’nen Euro macht. Das sei der Preis der Demokratisierung des Musikmarktes – relativ labelfrei, relativ cashfrei.

Hinterlandgang orientiert sich formal an der Hip-Hop-Szene, kommt in der Attitüde auch gangster-rap-mäßig daher. Inhaltlich besetzen sie eine völlig andere Nische, die dem deutschen Musikmarkt offenbar gerade abgeht.

Während sich Deutschpop dem Kinderlied für Erwachsene und textlich dem vertonten Pubertätsliebesbrief verschrieben hat, kreist der Gangster-Rap auch nur um sich selbst: scheiß Kindheit im Ghetto, keine Kohle, keine Freunde, keine Frauen, kein nix. Dafür jetzt aber dicke Schlitten, dicke Kohle, dicke Klunker, dicke... – auf jeden Fall frauenfeindlich.

„Hab’ gesehen, wie der schönste Frühling viel zu schnell vergeht“

„Das ist nicht unser Ding“, sagt Pablo Himmelspach. Wäre auch nicht authentisch. „Das Multikriminelle fehlt bei uns, weil es nicht unsere Realität war und ist“, sagt Albert. „Wir haben das ein bisschen neu gedacht“, erklären die beiden. Ihre Texte spielen hier in MV, in ihrer Jugend, greifen die Realität, die Probleme, den Stolz und das Dasein der Menschen von Grevesmühlen bis Usedom auf.

Hansa Rostock, das Maritime, das Wasser, die Sorgen in der vorpommerschen Einöde, die Angst, hier abgehängt zu werden, und zugleich der Stolz aufs Ghetto MV, auf den Kiez, der hier im Land der Himmel von Stepenitztal bis Alt Tellin geht.

Albert und Pablo kennen sich seit ihrer gemeinsamen Kindheit im gemeinsamen Dorf. Albert sagt: „Ich habe mich in meiner frühen Jugend auch nicht so stark und cool gefühlt und hatte keine Freunde außer Pablo. Wir beide haben uns früher oft als Außenseiter empfunden.“ Jeder versuche halt, seinen Weg zu finden und das gehe in der Pubertät halt stark emotional ab.

Die Nähe zum Gangster-Rap sei durchaus da. „Wir präsentieren uns ja doch schon ein wenig mit dicker Hose. Wir zeigen Stärke, aber nicht über Autos und viele Frauengeschichten, sondern darüber, was wir wollen, wo wir hinwollen und wissen, wo wir herkommen. Wir machen das ja auch, aber eben mit anderen Inhalten“, sagen beide stereo.

„Keiner weiß, von wo du herkommst, keiner weiß, von wo der Schmerz kommt“

Und diese Inhalte sind durchaus intelligent, weil sie die Kernfragen junger Menschen auf dem Lande – wie auch in der Stadt – aufgreifen, die sich um weit mehr drehen als ein Milieu. Die Musik, die Beats für ihre Songs ziehen sie aus dem Internet. Ideen und Beats schicken sie sich gegenseitig zu und arbeiten dann oft parallel daran – und gehen ungewollt und unabhängig voneinander beide meist in dieselbe Richtung. Das ist Songwriting im Duo zweier Künstler, die sich seit Ewigkeiten kennen.

Pablo Himmelspach & Albert Münzberg (l.) sind Hinterlandgang Quelle: Stefan Schwandt

Pablo sagt: „Das hängt damit zusammen, dass wir eine ähnliche Realität geteilt haben und noch teilen. Es geht oft um uns, die Menschen und Probleme, die uns umgeben, die uns zu Hause begegnen. Wir haben einen ähnlichen Raum, den wir füllen wollen. Ich würde Albert jetzt keinen Text schicken, in dem ich über meine Ex-Freundin singe.“

Überhaupt haben sie für die Themen des Deutschpop so gar kein Verständnis. Pablo meint: „Da frag’ ich mich immer, ob die Leute, wenn sie so einen Song geschrieben haben, wirklich meinen, ihr Innerstes nach außen gekehrt zu haben. Das ist doch eher Opium fürs Volk.“ Und was ist Rap-Musik? Die Antwort ein Statement: „Rap ist die klassische Musik der Gegenwart!“

„Die Vergang’heit liegt in Asche und die Zukunft steht in Flammen“

Albert und Pablo stammen aus bürgerlichen Haushalten. Pablos Vater ist Ofensetzer, also Handwerker, seine Mutter Grundschullehrerin. Musik war stets zentral im Haushalt. Alberts Mutter ist Harfenistin und sein Vater spielt in einer Mittelalterband. Er sagt: „Rückblickend hat mich das schon geprägt, dass da immer Instrumente rumstanden. Ich habe zwar keines richtig gelernt, aber mich mal ein wenig am E-Bass ausprobiert.“

Ihr Ziel: die Hinterlandgang am Leben halten, immer wieder das Feuer entfachen in Worten und Rhythmen und vielleicht mal eine CD pressen. „Das hätte einen physischen Wert“, sagen die Musiker.

Das neueste Projekt des Rapper-Duos Hinterlandgang heißt „Cocaine For The Kids“. Quelle: privat

Jetzt kommt erst mal ihr nächstes Rap-Projekt auf den Streaming-Markt. Am 14. Mai erscheint das Album „Cocaine For The Kids“ mit 13 neuen Songs.

Von Michael Meyer