Rassismus im Fußball: Imagekampagnen alleine helfen nicht

Greifswald

Die offiziellen Statistiken lesen sich gar nicht mal schlecht. Laut DFB ist die Zahl der Fälle von Gewalt und Diskriminierung auf Fußballplätzen in der letzten Saison zurückgegangen. Seit Jahren wendet sich der größte Sportfachverband der Welt mit plakativen Aktionen und Imagekampagnen gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Das ist gut und wichtig – und es ist leider bitter nötig.

Denn die Realität auf Deutschlands Fußballplätzen, gerade in den Freizeit-Ligen, sieht nicht selten anders aus, als es die ermutigenden Zahlen aussagen. Der in den vergangenen Wochen wieder verstärkt angeprangerte Alltagsrassismus, die dumpfe Ausländerfeindlichkeit und die zum Teil brutale Gewalt gegen Angehörige von Minderheiten – all das findet auch auf Fußballplätzen statt. Das ist nicht hinnehmbar.

In Vorpommern-Greifswald hat sich eine überwiegend aus Syrern bestehende Mannschaft aus der Kreisliga abgemeldet. Die Kicker wollen die Anfeindungen offenbar rechtsradikaler, teilweise maskierter Zuschauer nicht länger ertragen. Solche Zustände sind in Mecklenburg-Vorpommern leider keine Einzelfälle und sie zeigen, dass Imagekampagnen alleine nicht ausreichen. Noch wichtiger sind Aufklärung – und harte Strafen für die Täter.

Von Sönke Fröbe