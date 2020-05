Rauf auf den Sattel: Greifswald nimmt auch 2020 am Stadtradeln teil

Greifswald

Reifendruck überprüft, Felgen poliert und ab geht’s: Das sechste Jahr in Folge beteiligt sich Greifswald an der Aktion Stadtradeln. Der bundesweite Wettstreit um die meisten Radkilometer teilnehmender Teams und die ganz persönliche Bestleistung ist eröffnet. Drei Wochen lang – vom 1. bis 21. Mai – zählen die Tachos. Trotz Corona – oder gerade deshalb! Denn Bewegung an frischer Luft stärkt nicht nur die körperliche Fitness, sondern tut ganz besonders jetzt der Seele gut.

Das weiß auch Student Tom Remer, der sich und seine Mitbewohner vom Theologischen Studienhaus in der Steinstraße für das Stadtradeln anmeldete. „Wir sind 19 Teilnehmer und das erste Mal als Gruppe dabei“, sagt der 21-Jährige. Auch Matthias Berger gehört zum Team, „denn ich finde den Wettbewerbsgedanken ganz cool“, erklärt der 28-Jährige. Zudem sei das Stadtradeln eine gute Gelegenheit, auf die Verkehrsinfrastruktur aufmerksam zu machen und für bessere Radwege einzustehen. Das sieht Nicola Barten ähnlich: „Ich fahre zur Erholung sehr gern Rad, nicht nur durch die Stadt, sondern auch gern mal raus, etwa Richtung Neuenkirchen und Wampen“, so die 30-Jährige. Doch nicht überall seien die Wege gut.

1000 Kilometer am Ende?

Als die Truppe am 1. Mai unter Beachtung der Abstandsregelung zur ersten gemeinsamen Radtour aufbrach, wählte sie die in der OZ am Donnerstag beschriebene Route: Gerhard Imhorst vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ( ADAC) hatte eine 18 Kilometer lange Strecke über Oldenhagen und Groß Kieshof empfohlen. Für Phillip Schmid aus dem Studienhaus kein großer Akt. „Ich fahre auch gern mal Strecken um die 60 Kilometer nach Grimmen, Stralsund oder Loitz Richtung Peene, dort ist es sehr schön“, berichtet der 27-Jährige. Uneinig war sich die Gruppe noch, wie viele Radkilometer nach drei Wochen etwa zu Buche stehen sollen. „1000 sollten wir als Team locker schaffen, das wären 2,5 Kilometer pro Person und Tag“, meint Matthias Berger.

Erstmals Unterteams möglich

Doch da gibt es ja noch den internen Wettbewerb: „Erstmals können sich in diesem Jahr in einem angemeldeten Team auch Untergruppen bilden und so einen teaminternen Wettbewerb starten“, sagt Michael Haufe. Bei dem städtischen Mitarbeiter der Stadtverwaltung laufen alle Fäden des Stadtradelns in Greifswald zusammen. Insbesondere für große Teams oder Institutionen mit vielen Mitgliedern sei dieses Novum interessant und könne zusätzlicher Ansporn sein. So bildete das Theologische Studienhaus drei Unterteams – jede Etage stellt eins. Weshalb Hausinspektor Benjamin Limbeck erklärt: „Mein Ziel ist, dass wir auf unserer Etage mehr Kilometer schaffen als die anderen Unterteams.“ Ob es gelingt?

Bislang nur eine Schule dabei

Michael Haufe ist sich sicher, dass Greifswald in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise und ausfallender Rad-Events keinen neuen Gesamtrekord erzielen werde. Im vorigen Jahr schafften 798 Aktive in 70 Teams innerhalb der drei Wettkampfwochen fast 130000 Kilometer und belegten im Landesranking hinter Rostock und Schwerin Platz 3. Auch mehrere Schulen hatten sich übrigens beteiligt. „In diesem Jahr ist bislang nur die Martinschule dabei“, bedauert Michael Haufe. Doch viel wichtiger als ein neuer Rekord sei das Mitmachen. „Nutzen Sie das Rad für Ihre täglichen Wege und für die Ausflüge in die schöne Umgebung unserer Stadt“, ermuntert Oberbürgermeister Stefan Fassbinder alle Greifswalder. Es sei wichtig, auch unter diesen besonderen Bedingungen die Bedeutung der Fahrradnutzung für die Umwelt und die Gesundheit in den Fokus zu nehmen.

62 Teams sind angemeldet

„Bis zum Donnerstag haben sich 302 Teilnehmer und 62 Teams angemeldet“, berichtet Michael Haufe und verweist zugleich darauf, dass die Anmeldung auch in den kommenden Tagen noch möglich ist. Er habe 1500 Adressaten, die in der Vergangenheit dabei waren, per E-Mail angeschrieben und hoffe auf weitere Resonanz. Die Universität Greifswald etwa belegte 2019 mit über 15000 Radkilometern Platz 1, dicht gefolgt von der BS Eichenbrink. Beide Teams haben sich wieder angemeldet und am 1. Mai bereits die ersten Runden gedreht.

Auf Website registrieren

Teilnehmen kann übrigens jeder, der in Greifswald lebt, arbeitet, die Schule oder Uni besucht oder einem Verein angehört. Auch Familien und Unternehmen sind aufgerufen mitzumachen. Schon ab zwei Personen können sich Teams bilden, die gemeinsam möglichst viele Kilometer beruflich sowie privat mit dem Fahrrad zurücklegen. Teams, aber auch Einzelstarter können sich auf der offiziellen Website (https://www.stadtradeln.de) registrieren und die geradelten Kilometer später eintragen. Für Smartphone-Nutzer gibt es dafür eine spezielle Stadtradeln-App. Die Anmeldedaten aus dem Vorjahr sind gültig. Sollten das Passwort und/oder Benutzernamen verloren gegangen sein, kann man auf www.stadtradeln.de/passwort/ mithilfe der E-Mail-Adresse (oder des Benutzernamens) die Zugangsdaten neu anfordern.

Das Stadtradeln ist eine bundesweite Aktion, an der sich in der Vergangenheit über 800 Kommunen beteiligten. Ziel der Kampagne ist es, Bürger zum Fahrradfahren zu animieren und somit Kohlendioxid einzusparen. In Greifswald initiiert wurde sie vom Klima-Bündnis, dem größten kommunalen Klimaschutz-Netzwerk. Regionale Partner sind der ADFC und das Klimaschutzbündnis Greifswald 2020.

Von Petra Hase