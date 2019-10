Reaktorkatastrophe in Tschernobyl: Hätte das auch in Lubmin passieren können?

Lubmin

Anfang des Monats informierte das Bundesamt für Strahlschutz darüber, dass Wildpilze in Bayern noch immer mit Vorsicht zu genießen seien. Der Grund: Nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ging auch hier in Deutschland radioaktiver Regen nieder. Bis heute seien einige Pilzsorten daher mit radioaktivem Cäsium-137 belastet.

Die größte nukleare Katastrophe der Menschheitsgeschichte ereignete sich vor 33 Jahren in etwa 1.300 Kilometer Entfernung. Doch auch in Lubmin war zu dieser Zeit ein Kernkraftwerk in Betrieb: das KKW „ Bruno Leuschner“. Da stellt sich schnell die Frage: Hätte das nicht auch hier passieren können?

„Nein“, lautet die einfache Antwort von Volker Utke. Utke arbeitete ab 1979 als Instandhaltungsfacharbeiter in Lubmin. Heute ist er in leitender Funktion bei der Entsorgungswerke für Nuklearanlagen GmbH tätig, dem Rechtsnachfolger des DDR-Betreiberkombinats. Laut Utke kam in Lubmin ein ganz anderer Reaktortyp zum Einsatz – allein schon aus diesem Grund hinke der Vergleich zu Tschernobyl.

Sicherheitsdefizite auch in Lubmin festgestellt

Das bedeutet jedoch nicht, dass das KKW „ Bruno Leuschner“ kein Sicherheitsrisiko darstellte. 1990 kam die Gesellschaft für Reaktorsicherheit (GRS) in einem Bericht zu dem Schluss, dass das KKW „in nahezu allen Bereichen sicherheitstechnische Defizite in unterschiedlichem Ausmaß“ aufwies. Und auch Utke bestätigt, dass der Betrieb der Blöcke 1-4 zu dieser Zeit nicht mehr den zeitgemäßen Sicherheitsansprüchen und Vorgaben entsprochen hätte. Doch den Super-GAU in Vorpommern anhand technischer Aspekte nachträglich heraufzubeschwören, verweist in das Reich der Spekulation.

Viel handfester ist, dass die GRS in ihrem Gutachten weiterhin feststellte, „dass in der Sicherheitskultur des Kernkraftwerkes Greifswald erhebliche Mängel bestehen“, also die eigene Belegschaft als Risikofaktor einzustufen sei. Und tatsächlich wurde der schwerste Störfall in der Geschichte des KKW „ Bruno Leuschner“, durch das unvorsichtige Handeln eines Mitarbeiters ausgelöst. So führte im Dezember 1975 die Fahrlässigkeit eines Elektromonteurs zu einem Kabelbrand im Keller des Maschinenhauses, durch den mehrere Havariesysteme versagten.

Lubmin entging nur knapp der nuklearen Katastrophe

Im entsprechenden Bericht des Ministerium für Staatssicherheit hieß es, dass das Kernkraftwerk in Lubmin damals nur knapp an der nuklearen Katastrophe vorbei schrammte. „Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Stasi-Offiziere keine Experten für Reaktortechnik waren“, gibt Sebastian Stude zu bedenken. Der Historiker sichtete diese und andere Stasi-Akten für seine Publikation „Strom für die Republik – die Stasi und das KKW Greifswald“.

Der Historiker sehe in dem Zusammentreffen von menschlichem Versagen und sicherheitstechnischen Defiziten durchaus eine strukturelle Parallele zur Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Trotzdem sei eine objektive Bewertung des Vorfalls von 1975 laut Stude schwierig, da die Beurteilung immer auch abhängig davon sei, wer sie vornimmt.

Ob das KKW Lubmin zu Betriebszeiten nun ein Sicherheitsrisiko darstellte oder nicht, lässt sich heute wohl nicht mehr eindeutig klären. Fakt ist, dass der Rückbau die Strahlenschutz-Experten noch jahrzehntelang vor Aufgaben stellen wird. Und auch für die Pilzsammler in Bayern wird das Thema weiter aktuell bleiben, denn Cäsium-137 hat eine Halbwertszeit von etwa 30 Jahren. Das heißt: bis heute hat sich gerade einmal ein bisschen mehr als die Hälfte des radioaktiven Materials aus Tschernobyl zersetzt.

