Greifswald

Mehrweg statt Einweg: Dafür startet das Studierendenwerk Greifswald eine „Rebowlution“. Rebowl heißen wiederverwendbare Schalen, die jetzt für das Mensa-Essen angeboten werden. Mit diesen Mehrwegschalen baut das Studierendenwerk sein umweltschonendes Pfandsystem aus.

Seit einigen Monaten können Studierende und Mitarbeitende der Universität und Hochschulen in Greifswald ihr Mensa-Essen pandemiebedingt nur in der To-Go-Variante erhalten. Das Essen zum Mitnehmen hat eine die Umwelt belastenden „Nebenwirkung“: Es fällt viel Verpackungsmüll an. Wie das Studierendenwerk Greifswald mitteilt, hatte es bereits im Frühsommer 2020 auf eine Verpackung umgestellt, die zu 100 Prozent biologisch abbaubar ist, um Plastik zu vermeiden. Aber auch diese Verpackungen sind nur einmal nutzbar.

Anzeige

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Mehrwegschale wird Pfand von fünf Euro erhoben

Mit der Einführung der Mehrwegschalen kann jetzt auch dieser Verpackungsmüll vermieden werden. Die wiederverwendbaren Schalen namens Rebowl sind die jüngste innovative Lösung des Münchner Start-ups Recup im Kampf gegen Einwegverpackungen. Das Unternehmen brachte bereits den Recup-Becher heraus, der seit 2018 auch vom Studierendenwerk und vielen anderen Greifswalder Partnern für Kaffee- und Kakaospezialitäten zum Mitnehmen genutzt wird. Wie beim Becher wird auch für Rebowl ein Pfand erhoben, der für die Mehrwegschale fünf Euro beträgt. Die Schale ist leicht und praktisch für den Transport. Ohne Deckel kann sie problemlos in die Mikrowelle gestellt und nach der Verwendung bei allen teilnehmenden Partnern zurück gegeben werden.

Firma hatte Lieferschwierigkeiten

Das Studierendenwerk zeigt sich erleichtert, dass mit der Lieferung der Rebowl nun eine Pfandlösung für den Essensbereich umgesetzt werden kann: „Als uns das Unternehmen Recup im August über die neue Lösung für den Food-Bereich informierte, waren wir sofort interessiert und wollten die Einführung in unseren Einrichtungen schnellstmöglich umsetzen“, sagt Carolyn Bothe, Abteilungsleiterin der Hochschulgastronomie des Studierendenwerkes Greifswald. „Dass es nun einige Monate gedauert hat, lag vor allem daran, dass wir in der Hochschulgastronomie eine sehr hohe Anzahl der Schalen benötigen, damit das Pfandsystem auch funktioniert und uns nicht von heute auf morgen die Schalen ausgehen. Die Abnahmemenge war dementsprechend hoch und es kam zu Lieferschwierigkeiten.“ Nun seien alle Standorte in Greifswald, Stralsund und Neubrandenburg beliefert und das Pfandsystem könne starten, so Carolyn Bothe weiter. „Unsere Studierenden haben uns in den vergangenen Monaten oft zurückgemeldet, dass sie sich eine umweltfreundlichere Alternative wünschen. Diesem Wunsch können wir nun gerecht werden. Wir hoffen, dass die Rebowl gut angenommen wird.“

Studierendenwerk erwarb 2000 Schalen

Das Studierendenwerk Greifswald hat insgesamt 2000 Schalen eingekauft und damit 10 000 Euro in das Pfandsystem investiert. Um die Nutzung der Einmal-Verpackungen möglichst noch weiter zu reduzieren, werden mit Einführung der Rebowl für die Einweg-Menüschalen aus Zuckerrohr-Fasern 23 Cent für Studierenden und 25 Cent für Mitarbeitende berechnet. Damit möchte das Studierendenwerk einen zusätzlichen Anreiz für die Mehrwegschalen schaffen und Rebowl-Nutzern – ähnlich wie beim Recup-Becher – einen finanziellen Vorteil bieten.

Von OZ