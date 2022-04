Redner trägt „Z“-Symbol mit Zorro-Kostüm: Tumulte auf Wolgaster Demo

Wolgast

Die Staatsanwaltschaft Stralsund und die Polizeiinspektion Anklam ermitteln seit Dienstagabend gegen einen 58 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Laut Polizei trug der Mann auf der dienstags in Wolgast stattfindenden Anticorona-Demo ein Zorrokostüm samt Maske mit einem weißen „Z“ auf der Brust und redete auf der Bühne über den von Russland geführten Krieg in der Ukraine. Die Demo war angemeldet unter dem Themenpaket „Schluss mit den unverhältnismäßigen Coronaschutzmaßnahmen – Nein zur Impfpflicht. Für Frieden. Wir versorgen unser Land, regionale Landwirtschaft stärken“.

Das russische Verteidigungsministerium hat mehrfach erklärt, dass das „Z“ für „sa pobedu“ (Deutsch: Für den Sieg) steht und alle russischen Militärfahrzeuge dieses Symbol aufgemalt haben. Laut Polizei waren Äußerungen des Mannes zwar nicht kriegsverherrlichend, jedoch sehr grenzwertig in Bezug auf den Krieg. Es besteht der Anfangsverdacht für die Billigung von Straftaten. Mehrere Demo-Teilnehmer schwenkten zu seiner Rede Russland-Fahnen.

Aufgeheizte Stimmung

Nachdem der Mann die Bühne verließ und sich gegen 20.30 Uhr der Aufzug durch Wolgast in Bewegung setzen wollte, holten Beamte den Mann aus der Menge, um die Personalien festzustellen. Dabei kam es zu einem Solidarisierungseffekt vieler der rund 200 Teilnehmer der Aufzuges, mehrere Menschen schubsten und bedrängten Polizisten. Es wurden Sprechchöre gegen die Beamten skandiert.

„Die Stimmung war sehr aufgeheizt und es kam zu kurzzeitigen Rangeleien“, so Polizeisprecher Andrej Krosse in Anklam. Da wegen der Gemengelage die kleine Brücke am Hafen kurzzeitig abgesperrt wurde, bildeten sich in Richtung Wolgast von der Insel als auch in Richtung Insel Usedom durch Wolgast Staus mit genervten und hupenden Autofahrern.

Dem Mann im Zorro-Kostüm wurde ein Platzverweis durch die Polizei erteilt. Wenige Minuten später wurde die Versammlung durch den Veranstalter für beendet erklärt und die Teilnehmer aufgefordert nach Hause zu gehen. Die letzten Teilnehmer verließen den Platz laut Polizei um 21.15 Uhr.

Von Hannes Ewert