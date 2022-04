Ein 58-Jähriger trug am Dienstagabend auf der Anticorona-Demo in Wolgast ein Zorro-Kostüm mit einem weißen „Z“ auf der Brust und redete auf der Bühne über den von Russland geführten Krieg in der Ukraine. Bei der Feststellung der Personalien wurden Polizisten von Demo-Teilnehmern bedrängt. Nun schauen sich Staatsanwaltschaft und Polizei den Fall genau an.