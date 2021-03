Reetdach in Lubmin fängt Feuer – Brandursache noch unklar 

Lubmin

Aus bisher unbekannter Ursache geriet ein reetgedecktes Zweifamilienhaus in Lubmin am Samstagabend in Brand. Auch ein massiver Schuppen auf dem Grundstück wurde durch das Feuer entzündet, wie die Polizei mitteilt. Die Bewohner des Hauses konnten sich ins Freie retten und blieben unverletzt. Hiebei handelte es sich um eine alleinwohnende Person und ein älteres Ehepaar.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur Brandbekämpfung kamen die Freiwilligen Feuerwehren Wusterhusen, Gustebin, Lubmin, Kemnitz, Freest, Rubenow, die Berufsfeuerwehr Greifswald sowie die Werksfeuerwehr der EWN Lubmin mit rund 50-60 Kräften zum Einsatz. Zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Nach derzeitigem Stand beträgt die Schadenshöhe etwa 400.000 Euro.

Von OZ