Riemserort

Nach dem zerstörerischen Brand in der Nacht zu Sonntag in Riemserort, dem ein Reetdachhaus zum Opfer fiel, fahndet die Polizei nach möglichen Brandstiftern. „Es ist so, dass derzeit gegen Unbekannt wegen Brandstiftung ermittelt wird“, bestätigt Katrin Kleedehn von der Polizeiinspektion Anklam. Geprüft wird derzeit noch, ob die Untersuchung an die Staatsanwaltschaft übergeben wird, die dann weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen einleitet.

Die Polizei hofft zur Aufklärung auf Hinweise etwaiger Zeugen. Auf eine baldige Klärung hofft auch Anwohnerin Marion Heinrich. „Es ist so ein ortsprägendes Gebäude. Wir gehen davon aus, dass es adäquat wiederaufgebaut werden muss und sind ganz gespannt, wie die Entscheidung ausfallen wird. Darauf haben wir als Ortsteilverband keinen Einfluss. Aber eine Meinung dürfen wir dazu haben“, sagt die Vorsitzende des Ortsteilverbands, die von dem Feuerwehreinsatz in der Nacht nichts bemerkt hatte und erst am Sonntagabend mit den Ereignissen konfrontiert worden war.

Selbstentzündung so gut wie ausgeschlossen

Das Feuer hatte das Dachgeschoss des denkmalgeschützten Hauses in Riemserort komplett zerstört und auch im Erdgeschoss massive Schäden hinterlassen. Da das durch den Regen der vorangegangen Tage durchfeuchtete Reetdach sich kaum selbst hätte entzünden können und in dem Gebäude auch keine Elektronik mehr vorhanden war, wurde schnell über eine mögliche Brandstiftung spekuliert.

Das Chefhaus genannte Gebäude, das einst für Prof. Heinrich Röhrer, den damaligen Leiter des Virusforschungsinstituts gebaut worden war, stand trotz eines Verkaufs seit etlichen Jahren leer. „Es steht unter Denkmalschutz, gemacht worden ist aber nichts daran“, bedauert Marion Heinrich.

Gerade weil es sich hier nicht um ein Einfamilienhaus normaler Größe handelt, schmerzt der Blick auf den Schaden. „Jahrzehntelang gab es hier auch die Kinderkrippe, die auch meine Kinder besucht haben. Es ist ein so wunderschönes Haus mit wunderschönem Blick auf den Hafen, der hoffentlich bald wieder in Betrieb kommt.“

Gesamtensemble soll erhalten bleiben

Nicht nur das vom Brand gezeichnete Gebäude steht hier unter Denkmalschutz, sondern eine ganze Siedlung. Insgesamt sind mehr als 40 Häuser Einzeldenkmale. „Daher geht es auch um das Gesamtensemble und wir gehen davon aus, dass solch ein markantes Haus nicht einfach ersetzt wird“, so die Vorsitzende der Ortsteilvertretung.

„Für den Riems gibt es eine denkmalpflegerische Zielstellung. Seit drei Jahren wird davon gesprochen, diese fortzuschreiben, doch tut sich leider nichts. Viele Häuser hier sind denkmalgeschützt. Die Konsequenz ist, dass Eigentümer nicht so ohne Weiteres machen können, was sie wollen. Daher hoffen wir, dass das Haus originalgetreu wiederaufgebaut wird. Denn es war zwar in schlechtem Zustand, aber nicht so schlecht, dass man es hätte abreißen müssen“, so Heinrich. Wir sind nun alle gespannt und hoffen, dass akribisch ermittelt wird.“

Der Eigentümer des Gebäudes war bisher nicht erreichbar.

Von Wenke Büssow-Krämer