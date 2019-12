Greifswald

Ein Jahr voll spannender Geschichten liegt hinter uns. Wer erinnert sich noch an das Hochwasser, direkt nach dem Jahreswechsel? Dann die Kommunalwahlen, das Aufleben der „ Fridays for Future“ Bewegung oder das Ryckhangeln? Den prächtigen Caspar-David-Friedrich-Tag? Die angefahrenen Lampen im Stadtgebiet! Auch traurige Dinge mussten wir vermelden, etwa den Tod des Greifswalder Verlegers Rainer Mutke. Viel zu viel Ereignisse jedenfalls, um sie in einem Artikel zusammenzufassen. Hier eine Bildergalerie mit einigen Höhepunkten und den Links zum Nachlesen.

Zur Galerie Sturmflut, Klimanotstand und die Einweihung einer der modernsten Schulen Eurpoas –2019 war ein spannendes Jahr in der Hansestadt

Hier Links zum Weiterlesen:

Sturm peitscht gegen Küste bei Greifswald

Lubmin braucht dringend Sand

Neue Notaufnahme in Greifswald: „Wir machen niemals zu“

Dramatischer Rettungsversuch für Schwarzpappel

Frühjahrsputz in Greifswald: 5,67 Tonnen Müll gesammelt

Wolf bei Autounfall auf der A20 nahe Greifswald getötet

Tag 1 nach dem Klimanotstand - Was passiert nun?

Greifswalder erheben sich gegen Klimawandel: „Bis Ernst der Lage klar ist“

1400 Teilnehmer beim Greifswalder Citylauf

Verleger Rainer Mutke aus Greifswald im Alter von 64 Jahren gestorben

Vorerst kein Denkmal für Ernst Moritz Arndt in Greifswald

Wie gut kennt die Stadt ihren berühmtesten Sohn?

Wackerow verliert markantes Naturdenkmal durch Brandstiftung

Baggern für große Schiffe? Greifswald rechnet mit 100 000 Euro Kosten

Nach Großbrand: Greifswalder Rewe feiert Wiedereröffnung

Greifswalds Oberbürgermeister zieht Bilanz für 2019: „Das Misstrauen ist ein Problem “

Von OZ