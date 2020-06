Hinrichshagen/Greifswald

Der Hahn kräht auf dem Hof, von den Weiden aus beäugen Kühe Besucher auf dem Dexterhof Tammert in Hinrichshagen. Der bäuerliche Betrieb hat sich mit seiner ursprünglichen Produktionsweise eine Marktnische erkämpft – natürlich, regional, teurer als im Supermarkt.

Aber auch biologisch? „Bio heißt für mich, auf die ursprüngliche Art zu wirtschaften, so wie es schon Großvater und Urgroßvater gemacht haben“, sagt Andreas Tammert (46). Der Landwirt übernehme den Hof bald von seinem Vater. „Bio sollte der Standard sein und nicht die Ausnahme – und der einzige Unterschied zwischen unserem Hof und einem Biohof ist das Siegel.“

Coronakrise verändert Konsum

Auf das Biosiegel verzichte Tammert bewusst – es bringe nur zusätzliche Kosten und Bürokratie mit sich, das Fleisch bliebe das Gleiche, würde aber zum Nachteil für die Kunden teurer. „Das entspricht nicht unserer Philosophie.“ Dass er mit seinem Vorgehen Erfolge feiert, zeigen die leeren Regale im kleinen Hofladen, die seit dem Ausbruch der Coronakrise schneller leer gekauft würden.

Salamivarianten, Wurstaufstriche, Bratwurst, Fleisch vom Schwein, Kamerunschaf, Geflügel und den Dexterrindern – letztere auf dem Hof vom Jäger geschossen und von einem Schlachter auf Usedom verarbeitet – seien den Kunden das Geld wert. Die globale Krise hätte manchem Verbraucher klargemacht, dass die Lieferketten empfindlich seien und so den Wunsch nach einer regionalen Versorgung geweckt. „Es braucht eine Wertschätzung für Lebensmittel“, sagt Tammert. „Dass Fleisch im Supermarkt für Billigpreise verramscht wird, nur um es loszuwerden, verstehe ich nicht.“

Natürliche Landwirtschaft nahe Greifswald

Er setzt auf einen natürlichen Kreislauf auf dem Hof in Hinrichshagen. Kein Kraftfutter für die Rinder und Schweine, sondern Frisches wie Kartoffeln und Luzerne oder Grünfutter vom eigenen Hof. Der Stalldung käme auf die Wiesen und Äcker, hinzugekauft werde ein auf Algen basierender Dünger, der auch für Biobetriebe zugelassen sei, sowie Stroh. So arbeite der Hof grundsätzlich bereits seit 1932, aufgerüstet im Vergleich zu damals mit neuer Technik.

Dexterrinder grasen auf einem Bauernhof in Hinrichshagen. Quelle: Christopher Gottschalk

15 Hektar Land gehören der Familie Tammert, 40 bewirtschaften sie insgesamt – es lasse sich gerade so davon leben. Andreas Tammert betont die Unterschiede zwischen seinem Hof und vielen konventionellen Industriebetrieben, so zum Beispiel, dass die älteste Kuh in Hinrichshagen 20 Jahre alt sei und 18 Kälber auf die Welt gebracht hätte, während in der Industrie nach fünf Jahren für ein Tier der Gang zum Schlachter anstehe.

Biosiegel und Haltungsstufen Sowohl die Europäische Union als auch private Anbauverbände vergeben eigene Siegel für die Kennzeichnung von Bioprodukten. In der Regel gehen die Anforderungen der Verbände über das gesetzliche Mindestmaß heraus, informiert der BUND auf seiner Internetseite. Zu privaten Siegeln zählen u. a. Demeter, Bioland oder Ecoland. Für Fleisch schafft u. a. die Einteilung in Haltungsstufen Orientierung - eingeführt von Branchenvertretern des Einzelhandels. Stufe 1 steht dabei für den gesetzlichen Mindeststandard, Stufe 2 garantiert Schweinen beispielsweise zehn Prozent mehr Platz, Stufe 3 steht für Zugang zum Außenbereich und gentechnikfreies Futter und Stufe 4 („Premium“) garantiert Auslauf, u. a. fällt Biofleisch in diese Kategorie.

Neuer Schlachtbetrieb für Vorpommern öffnet 2020

Eine steigende Nachfrage nach regionalem Fleisch attestiert Jörg Espig der Bevölkerung in Vorpommern. Der Vorsitzende des Bauernverbandes Ostvorpommern und Geschäftsführer der Agrar GmbH Usedom sagt, dass die Verbraucher kein Biosiegel wollen, sondern die Gewissheit, dass die Tiere gesund in der Region aufwachsen. Das gelte für Rinder, Schweine, Geflügel und Wild.

„Für die Verarbeitung braucht es auch Schlachtmöglichkeiten mit kurzen Wegen, die uns mit der Schließung in Anklam 2015 verloren gingen“, sagt Espig. Doch noch in diesem Jahr solle in der Region ein neuer Schlachtbetrieb eröffnen – Finanzierung und der Ort stünden bereits fest. Konkurrieren würde der dann unter anderem mit dem kürzlich eröffneten Schlachtbetrieb in Lodmannshagen zwischen Greifswald und Usedom.

Marius von Bomhard (25) führt seit Sommer 2018 den Hof am Mühlenbach in Lodmannshagen. Quelle: Cornelia Meerkatz

25 Anfragen für Biosiegel aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald

Verbraucher, die regionales Fleisch wollen, müssten sich direkt beim Bauern oder bei den zertifizierenden Verbänden informieren, so Espig. Eine zentrale Übersicht dieser Produzenten fehle; auch der Bauernverband könne diese Lücke in Zukunft füllen, regt er an. Nachfragen der OZ bei verschiedenen Verbänden ergaben, dass nur wenige Betriebe in Vorpommern ihr Fleisch zertifizieren lassen.

So trage ein Betrieb in Stellin das Demetersiegel für Rindfleisch, der Hof am Mühlenbach in Lodmannshagen trägt das Neulandsiegel. Weitere Anfragen aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald gebe es derzeit nicht, sagt eine Neuland-Sprecherin. Eine Sprecherin von Bioland teilt mit, dass derzeit elf Betriebe im Landkreis das Biolandsiegel tragen; aus ganz MV gebe es 25 weitere Anfragen.

Von Christopher Gottschalk