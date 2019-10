Regionalproduktemesse: Essen wie Gott in Vorpommern

Greifswald

Eigentlich sollte die Schokolade mit Senfgeschmack ein Streich sein. „Eine Frau rief uns an und wollte ihren Freund damit reinlegen“, erklärte Torsten Riel von Schokoladenmanufaktur Wolgast die ungewöhnliche Kombination. Aus dem Spaß wurde bittersüßer Ernst. Die Senfschokolade war nur eine von vielen außergewöhnlichen Köstlichkeiten, die gestern auf der vierten Regionalproduktemesse im Pommerschen Landesmuseum angeboten wurde. Zahlreiche Aussteller aus der Umgebung bewiesen: Die Vorpommern trauen sich auch an unkonventionelle Produkte heran.

Speckmarmelade der Verkaufsschlager

Selbstgebackenes dunkles Brot, ein sanfter Brie gepaart mit einem Hauch von Speckmarmelade: Die Probehäppchen am Stand des Restaurants „ Büttner´s“ waren schneller vergriffen, als nachgelegt werden konnte. Die Idee, die Speckmarmelade ins feste Repertoire aufzunehmen, entstand bei der vergangenen Regionalproduktemesse „exakt vor einem Jahr“, erklärte Ines Büttner: „Sie ist der absolute Renner und wird viel gekauft“.

Ines Büttner und ihre Frau Anja legen großen Wert darauf, mit regionalen und saisonalen Produkten zu arbeiten. Die eingelegten Tomaten an ihrem Stand stammen aus dem Garten. Auch der Zitronenlikör, der aus einer besonderen Zitronensorte mit dem Namen „Buddhas Hand“ gewonnen wird, wird von dem Ehepaar von Hand hergestellt.

Von Hand hergestellte Produkte gab es auch am Stand von Christiane Ende-Thees vom Rügener Bauernmarkt „Alte Pommernkate“. Dort erklärte sie einer Besucherin warum die Nudeln, die das Unternehmen seit drei Jahren produziert, besonders sind. „Wir arbeiten nicht mit Farbstoff, sondern zerkleinern die Gewürze, die dann auch die Farbe der Nudeln ergeben.“ Mit Erfolg: Die Dame kaufte gleich vier Packungen. Über zehn verschiedene Sorten gibt es, darunter Bärlauch- oder Rotweinteigwaren: Die Bier- und Knoblauchnudeln gehen besonders gut, sagte Ende-Thees.

Vorurteil: Viel Fleisch auf vorpommerschen Tellern?

Die regionale Küche gilt als deftig, sagte Jeannette von Busse ( CDU) bei der Eröffnung der Messe. In Vorpommern gebe es genügend Restaurants, die mit Preisen ausgezeichnet wurden und besondere Produkte anbieten. Hausmannskost mit viel Fleisch: So sehe die vorpommersche Küche oft aus, sagte auch Besucherin Margit Reepschläger. Zusammen mit ihrem Mann Werner und ihrem Enkelsohn Mika schaute sie sich bei den verschiedenen Ständen um.

Für ihren Enkelsohn und ihren Ehemann gab es sogar noch eine Premiere: Beide probierten zum ersten Mal Eis mit Apfelgeschmack. Auf die Frage, ob es denn auch schmeckt, nickte Mika bescheiden. Es dauerte nicht lange, bis die ersten regionalen Produkte bei Margit Reepschläger in der Tüte landeten. „Schokolade und Marmelade haben wir schon gekauft. Jetzt geht es an die Wurst“, scherzte sie.

Regionale Produkte sind wieder mehr im Kommen stellten die Besucherinnen Susanne Starkowski und ihre Mutter Rosemarie Oesterreicher fest. Beide kommen ursprünglich aus Saarbrücken. Dort herrsche eine andere Esskultur als in Vorpommern, auch wegen der Nähe zu Frankreich, erklärte Rosemarie Oesterreicher, die seit vier Jahren in Greifswald lebt: „Wir sitzen immer länger am Tisch und essen länger gemeinsam.“ Ihrer Tochter ist vor allem eines aufgefallen, nachdem sie 2006 vom Saarland nach Lubmin zog: „Die Portionen hier sind immer groß.“ Auch das zeichne die Küche hier aus.

Messe zum Austausch mit anderen Unternehmen und Besuchern

Die Regionalproduktemesse wird von der Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern, dem Rügen Produkte Verein, der Stadt Greifswald, den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und -Rügen sowie dem Greifswald Marketing organisiert. Landrat Michael Sack erinnerte die Messe an eine kleinere Variante der „ Grünen Woche“. Die regionalen Produkte zeigen, wie schön die Region ist, sagte Sack. „Und dafür muss auch die Möglichkeit geben, um zu netzwerken. Man muss seine Produkte auch verkaufen können.“

Um die Spezialitäten an den Kunden zu bringen, brauche es auch die Unterstützung von anderen Seiten, sagte Lutz Scherling: „Wir müssen uns mehr um die Vermarktung und die Digitalisierung kümmern“, sagte der Referatsleiter aus dem Agrarministerium.

