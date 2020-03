Ahlbeck/Ückeritz

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Pflegeheim Pommern Residenz in Ahlbeck auf der Insel Usedom hat sich am Wochenende von sieben auf acht erhöht. Betroffen sind nun sechs Senioren und zwei Pflegekräfte.

Zwei der Senioren werden im Krankenhaus betreut, müssen aber nach Angaben der Ärzte nicht beatmet werden. Die anderen vier erkrankten Senioren befinden sich in Quarantäne in der Pommern Residenz, die noch am Freitag umfänglich desinfiziert wurde. Die beiden betroffenen Pflegekräfte sind zu Hause in Quarantäne.

Reha-Klinik in Ückeritz wurde für Notfall bereitgehalten

Die 21 gesunden Bewohner wurde nach Ückeritz evakuiert und leben jetzt in der Rehaklinik des Ortes. Der Intensivmediziner Dr. Matthias Gründling von der Unimedizin Greifswald, als sogenannter Cluster-Manager während der Epidemie zuständig für die Region, lobte ausdrücklich die Weitsicht der Deutschen Rentenversicherung Bund, die veranlasst hatte, dass am vergangenen Montag keine neuen Reha-Patienten nach Ückeritz gekommen waren.

Schutzkleidung für die Betreuer zur Verfügung gestellt

„Dadurch war die Klinik komplett leer und für solche Notfälle, wie er am Freitag ineingetreten ist, gerüstet. Genau solches Management brauchen wir, denn die Klinikleitung hat klug gehandelt und ihre Mitarbeiter trotz nicht vorhandener Patienten nicht in Kurzarbeit geschickt“, sagt

Das bestätigt auch David Schillinger, Personalratschef der Ückeritzer Rehaklinik. „Das Haus war komplett leer gezogen, nur deshalb konnten wir die Senioren aus Ahlbeck aufnehmen“, sagt er. Das Führungsteam und alle Mitarbeiter der Klinik seien gewillt, in der Corona-Krise dem Landkreis bestmögliche Unterstützung zu geben.

Auf OZ-Nachfrage bestätigte der stellvertretende Landrat Dietger Wille ( CDU), dass das Ahlbecker Seniorenpflegeheim zunächst einmal durch den Kreis mit Schutzkleidung versorgt wurde. „Auch für die Mitarbeiter der Rehaklinik in Ückeritz, die sich mit großer menschlicher Wärme um die betagten Menschen aus Ahlbeck kümmern, haben wir Schutzkleidung zur Verfügung gestellt“, so Wille.

Um sicherzugehen, dass die Ansteckungskette tatsächlich unterbrochen wurde, würden die Pflegeheim-Senioren und die Mitarbeiter regelmäßig getestet. „Die nicht erkrankten Senioren der Pommern Residenz erfahren große menschliche Wärme und Zuwendung durch das Ückeritzer Klinikpersonal, auch wenn es eine für alle Seiten schwierige Situation ist“, betonte Matthias Gründling.

Liebe Geste für die Mitarbeiter

In solchen Zeiten sei es wichtig, sich gegenseitig Mut zu machen. Deswegen brachte Gründling den Ückeritzer Kollegen kleine Frühblüher vorbei und löste damit Freudentränen aus. Er hat in der Gärtnerei Kühn auf Usedom Hornveilchen gekauft und sie als kleines Dankeschön für ihre Einsatzbereitschaft und die Liebe, die sie den Senioren jetzt zuteil werden lassen, an die Mitarbeiter verteilt. „Wir dürfen trotz des großen Ernstes der Situation die kleinen menschlichen Gesten nicht vergessen“, sagt der erfahrene Arzt.

Kleines Dankeschön mit Frühlingsblühern: ein Herz aus Hornveilchen. Quelle: Cornelia Meerkatz

Von Cornelia Meerkatz