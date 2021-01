Klein Zastrow/Dersekow

Durch den neuen Radweg lässt sich Dersekow jetzt sehr gut mit dem Rad erreichen. Von hier ist es nur noch ein kurzes Stück nach Klein Zastrow. Der Weg führt vorbei am Dersekower Os, einer wallartigen und bewaldeten Erinnerung an die Eiszeit. Ose entstanden aus Inlandeis und werden von Rinnen/Gräben begleitet. Parallel fließt die Schwinge. Ein Rundwanderweg Richtung Sestelin erschließt den Oszug.

Baustart für Radweg Dersekow – Greifswald

Am Dersekower Os Quelle: eob

Der heutige Weg, ob nun mit dem Rad oder dem Auto, führt aber nach Klein Zastrow. Wir biegen von der an der Mauer des Gutes entlang führenden Umgehungsstraße nach links Richtung Sestelin ins Dorf und am Ende der historischen Bebauung nach rechts ab. Auf der linken Seite kennzeichnen Erdwälle den Standort des früheren Bahnhofs der Greifswald-Jarmener-Kleinbahn. Von hier kann man gut das Gutsdorf Klein Zastrow erkunden.

Landarbeiterhäuser an der Dorfstraße

Da alle Häuser an der Dorfstraße liegen, muss man sich anders orientieren. Wir biegen nach links Richtung Umgehungsstraße. „Hier stehen die Häuser der Landarbeiter“, erläutert der in Klein Zastrow wohnende Historiker Wolfgang Arndt.

Gleich links befand sich früher eine Dorfkneipe. Zumindest die Kubatur der meisten Häuser blieb erhalten, einige befinden sich noch in ihrem historischen Zustand, vermitteln einen guten Eindruck typischer Gutsdörfer des 19. Jahrhunderts in Vorpommern.

Gut erhaltenes Landarbeiterhaus mit Stall in Klein Zastrow Quelle: Eckhard Oberdörfer

Der Weg führt vorbei am alten, ansprechend sanierten Gutshaus. „Als Mitglieder der Familie Blixen Klein Zastrow besuchten, glaubten sie, dass es von einem ihrer Ahnen erbaut wurde“, erzählt Wolfgang Arndt. Dank der Schriftstellerin Tania (eigentlich Karen) Blixen war die schwedische Adelsfamilie das bekannteste Klein Zastrower Geschlecht. Aber das von ihnen bewohnte Herrenhaus war weit bescheidener als das jetzige. Als es gebaut wurde, gehörte den Blixens Klein Zastrow nicht mehr.

Greifswalder Kaufleute kauften das Gut

1848 hatte der Greifswalder Kaufmann Carl Emil Weissenborn Klein Zastrow erworben. Die Weißenborns sind ein bedeutendes Greifswalder Kaufmannsgeschlecht. Elf Jahre später kam Klein Zastrow durch Heirat mit Hermann von Vahl in den Besitz der Familie von Vahl, ebenfalls ein bedeutendes Greifswalder Kaufmannsgeschlecht. 1892 wurde das Kein Zastrower Gutshaus errichtet. Das Vahlsche Wappen mit dem Pferd am Haus erinnert daran.

Das schön gelegene Gutshaus von Klein Zastrow, es wurde 1892 gebaut. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Gutshaus wurde für Jahrzehnte Schule

Ernst Rudolf von Vahl verkaufte das Gut 1928 an die Siedlungsgesellschaft „Deutscher Osten“. 50 Siedlerstellen entstanden. Das Gutshaus diente dann als Schule, zuletzt war es bis zum Umzug nach Greifswald eine Waldorfschule, Heute befindet sich das ansprechend sanierte und von einem schönen Park umgebene Gebäude in Privatbesitz.

Die alte Schmiede Quelle: Eckhard Oberdörfer

Am Ende der Dorfstraße Richtung Umgehungsstraße liegt links die frühere Stellmacherei und rechts die historische Schmiede. Man könnte nun an der Gutsmauer Richtung Dersekow gehen. Besser ist es, bis zum Dorfteich zurückzugehen und dahinter links abzubiegen. Am Teich liegt eines der architektonisch interessantesten Gebäude von Klein Zastrow. Der um 1890 errichtete viereckige Fachwerkbau mit achteckigem Obergeschoss ist heute ein Wohngebäude. In Gutszeiten hatte es einen Turm und beherbergte Hühner und Tauben.

Findlinge für den Bau der Wirtschaftsgebäude

Beiderseits der Straße blieben sehr große Wirtschaftsgebäude erhalten. Mit Dampfkraft betriebene Pflüge förderten große Findlinge zu Tage, erzählt Wolfgang Arndt. Behauen wurden die Steine zur Errichtung von Ställen und Scheunen genutzt und für die Siedler geteilt. Einige sind nun Wohngebäude. Am früheren Schafstall erinnern die Jahreszahl 1855 und die Initialen CW an Clara Weissenborn. Gelbe Ziegel wurden indes für die Errichtung des Pferdestalls verwendet. Die Jahreszahl 1900 erinnert an die von Vahls.

Pferdestall von 1900 Quelle: Eckhard Oberdörfer

Eine gepflasterte Allee führt aus dem Dorf heraus, in Richtung des früheren Lustholzes, also eines Erholungswäldchens. Die Bäume wurden für die Siedlungsgesellschaft gefällt und als Baumaterial verwendet, so Arndt. Auf der Straße an der Rückseite des früheren Schafstalls geht es zurück. Genau hinsehen lohnt. In der Straße ist noch ein kleines Stück der Schienen der historischen Feldbahn zu sehen. Die Gleise wurden vom Gut genutzt. Von hier ist es nicht mehr weit zum alten Bahnhof.

Die gepflasterte Allee, die ins Dorf führt. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Dersekower Kuhbrink ist das Zentrum

Erhaltene Feldbahnschienen Quelle: Eckhard Oberdörfer

Auf dem Weg zurück von Klein Zastrow nach Greifswald bietet sich ein Stopp im Zentrum von Dersekow, dem historischen Kuhbrink, an, obwohl dieses erst auf den zweiten Blick erkennbar ist. Bis 1986/87 stand dort eine Gaststätte. Der hier errichtete moderne Zweckbau ist architektonisch nicht sehr ansprechend. Eine zum 800. Geburtstag aufgestellte Litfaßsäule illustriert die Dersekower Geschichte. Das ein Stück entfernt stehende Gutspächterhaus ist auch ein Zweckbau, aber aus der Zeit um 1900. Dersekow war ein Gut der Universität Greifswald.

Dersekow lädt zum großen Fest

Schönes Ensemble von Kirche, Friedhof und Pfarrhaus

Sehr schön ist aber das Ensemble der mittelalterlichen Kirche mit dem umgebenden Friedhof und dem 1905 gebauten Pfarrhaus.

Nahe der Litfaßsäule stehen das frühere Kirchendiener- und das ehemalige Kantor-und Küsterhaus, beides im Kern Fachwerkbauten mit Rohrdächern aus dem 18. Jahrhundert.

Friedhof mit Pfarrhaus im Hintergrund Quelle: Eckhard Oberdörfer

Die Dersekower Kirche Quelle: Eckhard Oberdörfer

Die zum 800. Jubiläum aufgebaute Litfaßsäule Quelle: Eckhard Oberdörfer

Von Eckhard Oberdörfer