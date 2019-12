Reichlich Bescherung? Das geben Greifswalder für Weihnachtsgeschenke aus

Greifswald

Laut einer Umfrage der Beratungsgesellschaft EY ( Ernst & Young) planen die Deutschen in diesem Jahr im Schnitt 281 Euro für Weihnachtsgeschenke ein. Zusammengerechnet darf sich der Handel über einen Umsatz von 18,4 Milliarden Euro freuen.

Die Greifswalder zeigen sich indes etwas sparsamer als der deutsche Durchschnitt. Bei einer nicht repräsentativen Umfrage in der Fußgängerzone gaben 23 Personen an, weniger als 100 Euro auszugeben. Zwölf Befragte planen zwischen 200 und 300 Euro ein, während acht Personen voraussichtlich mehr als 300 Euro ausgeben werden.

Bei einer Umfrage auf der anonymen Plattform Jodel, die vor allem bei Greifswalder Studenten beliebt ist, gaben mehr als 50 Prozent der Befragten an, Geschenke im Wert von bis zu 100 Euro zu kaufen. Rund 35 Prozent werden voraussichtlich 100 bis 200 Euro und sieben Prozent 200 bis 300 Euro ausgeben. Etwa sechs Prozent planen für alle Präsente mehr als 300 Euro ein. 312 Personen nahmen an der Online-Umfrage teil.

Die Greifswalder Frauengruppe gibt durchschnittlich zwischen 200 bis 300 Euro für Weihnachtsgeschenke aus. Mit einer Ausnahme: Die Dame rechts plant in diesem Jahr 600 Euro für Weihnachtsgeschenke ein. Schließlich sei die Familie groß. Quelle: Christin Lachmann

Parfümerie: Hälfte machen Gutscheine aus

Doch wie viel Geld lassen die Greifswalder durchschnittlich in den hiesigen Geschäften? Etwa 80 Euro, schätzt Detlef Kadagies aus dem Bauch heraus, geben die Kunden in seinem Juweliergeschäft in der Vorweihnachtszeit aus. „Manchmal sind auch Ausreißer dabei, die dann etwas für 200 Euro kaufen.“

Dabei gebe es verschiedene Typen von Käufern: „Die einen haben Hausaufgaben von ihren Frauen mit. Damit wissen sie genau, was die Frau gern in welcher Farbe hätte“, so Kadagies. Die anderen schauen sich um und lassen sich beraten. „Meist lassen sie Artikel dann erst einmal zurücklegen.“

Ketten und Anhänger sind einer der Verkaufsschlager beim Greifswalder Juwelier, dessen Laden sich direkt in der Innenstadt befindet. Spontankäufe kurz vor Heiligabend gehören zum Weihnachtsgeschäft dazu, sagt Kadagies. Seine Kundschaft vor dem besinnlichen Fest bestehe zum Großteil aus Männern.

Wenige Meter vom Goldschmied entfernt, befindet sich die Parfümerie Douglas. „Etwa die Hälfte unserer Kunden verschenkt Gutscheine zu Weihnachten“, sagt Josephine Al-Khamasi, stellvertretende Filialleiterin der Parfümerie. Zwischen 100 und 150 Euro geben die Greifswalder pro Weihnachtseinkauf bei Douglas laut Al-Khamasi aus: „Viele kommen auch noch kurz vor Heiligabend, um ein Geschenk zu kaufen.“ Ob das mehr Männer oder Frauen sind, verrät die Filialleiterin nicht.

Bücher und E-Books auf den vorderen Rängen bei Geschenken

Laut einer Umfrage verschenken die Deutschen zu Weihnachten am liebsten Gutscheine und Bargeld. Es folgen Bücher und E-Books. Bereits im November begann das Weihnachtsgeschäft für den Greifswalder Hugendubel. Etwa 30 Euro lassen die Hansestädter durchschnittlich für Weihnachtsgeschenke im Hugendubel und setzen dabei auf persönliche Geschenke statt auf Gutscheinkarten, klärt Jens Finger auf.

Besonders beliebt: Literatur-, aber auch Kinder- und Kochbücher. Klassische Lexika waren früher ein Kassenschlager, bleiben heute meist in den Regalen liegen, so der Filialleiter. Viele Kunden würden zudem bereits genau wissen, was sie verschenken wollen.

Um die 30 Euro geben die Greifswalder im Durchschnitt für Weihnachtsgeschenke im Hugendubel aus, sagt Filialleiter Jens Finger. Quelle: Christin Lachmann

Die beiden Greifswalder Studenten Jenny Buchard und Johannes Wigge geben gern zu Weihnachten und greifen dafür auf Freizeit-Gutscheine zurück. „Im letzten Jahr haben wir mit meiner Familie Lasertag gespielt, das war mein Geschenk“, sagt die 21-Jährige, die zwischen 100 bis 200 Euro für Geschenke einplant.

Ehepaare verzichten auf gegenseitige Geschenke

Ihr Freund Johannes Wigge gibt etwas mehr aus. Zwischen 200 und 300 Euro plant der 21-Jährige für Präsente ein. Gemeinsam schenkt sich das Paar in diesem Jahr einen Kurztrip.

Doch warum sind die Greifswalder im deutschlandweiten Vergleich sparsamer? Bei der Straßenumfrage gaben viele an, dass sie sich vor allem auf Geschenke für Kinder oder Enkelkinder konzentrieren. Die meisten Ehepaare verzichten auf gegenseitige Gaben.

Auch bei Christiane Grafenhorst bekommen nur die drei Enkelkinder jeweils 50 Euro geschenkt. „Die sind jetzt schon so groß, dass sie sich davon selbst etwas kaufen wollen.“ Ansonsten gebe es noch einige Kleinigkeiten als Extra. Das besinnliche Fest, die Greifswalder definieren es augenscheinlich nicht über Geschenke.

Über die Autorin

Lesen Sie auch:

Von Christin Lachmann