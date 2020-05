Reisebüroinhaber protestierten auf dem Greifswalder Marktplatz

Greifswald

Seit Monaten steht der Tourismus deutschlandweit still. Trotz der beschlossenen Lockerungen in der Hotelbranche bangen viele Reisebüros weiter um ihre Existenz. Am Mittwoch demonstrierten Reisebüroinhaber aus der Region auf dem Greifswalder Markt. Weil die Umsätze wegen der Coronakrise gegen null gehen, fordern sie stattliche Unterstützung in Form eines Sonderfonds.

„Wenn jetzt nicht reagiert wird, werden viele Reisebüros bis zum Ende des Jahres pleite sein“, sagt die Greifswalderin Aline Raber, Inhaberin des Reisebüros Sonnenklar TV, die sich wie viele ihrer Kollegen seit Anfang März um Rückerstattungen und Stornierungen von Reisen kümmert. „Damit haben wir alle keinen einzigen Cent verdient.“

Die Reisebüros setzen nicht nur auf die Unterstützung der Politik. „Wir waren für unsere Kunden während der Krise da. Nun hoffen wir, dass sie nach der Krise auch für uns da sind“, sagt die Cornelia Klemm vom Rügener Reiseland Reisebüro. Sie appelliert an die Kunden, direkt im Reisebüro zu buchen.

„Leere Koffer, leere Kassen“: Mit Trillerpfeifen und verschiedenen Schildern machten die Reisebüroinhaber auf ihre Situation aufmerksam. Quelle: Christin Lachmann

Von Christin Lachmann