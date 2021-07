Greifswald

Nach monatelangem Lockdown wird das Fernweh immer größer: Das ist auch in den Reisebüros der Hansestadt deutlich zu spüren. „Die Lust nach Urlaub ist groß“, sagt Tobias Nagel. Immerhin: Für 160 Länder gebe es derzeit keine Reisewarnungen mehr, fügt der Inhaber von drei Greifswalder Reisebüros hinzu.

Die Branche blüht langsam wieder auf. Im Juni hätte es wieder deutlich mehr Nachfrage gegeben, berichtet Nagel: „Die ist jedoch nicht so hoch wie vorher und stagniert gerade auch. Trotzdem haben wir sehr viel zu tun, denn der Beratungsaufwand ist wegen Corona dreimal so hoch.“ Ein Favorit der Hansestädter sei aktuell das Mittelmeer – allen voran Spanien und Griechenland.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Keine Garantie für gebuchte Reisen

Eine höhere Nachfrage gebe es mittlerweile wieder bei Pauschalreisen, sagt Nagel: „Wir haben zudem auch Kunden, die zum ersten Mal ins Reisebüro kommen.“ Doch wie schnell die Reiselust in Reisefrust umschlagen kann, zeigte sich erst kürzlich, nachdem Portugal als Virus-Variantengebiet eingestuft wurde.

Das bedeutete, dass sich selbst vollständig Geimpfte nach Ankunft in Deutschland in Quarantäne hätten begeben müssen. Die Pflicht zur häuslichen Isolierung nach einem Portugal-Aufenthalt wurde Anfang Juli wieder gelockert. „Wir sagen Kunden, die eine Reise buchen wollen, dass es immer noch ein Versuch ist“, sagt Nagel. Denn eine Garantie, dass die Reise stattfindet, gibt es wegen der Pandemie und der damit einhergehenden Reisebestimmungen nicht.

Wieder mehr möglich auf Kreuzfahrten

Von einem Reiseboom berichtet auch Aline Raber, Inhaberin des Greifswalder Reisebüros Sonnenklar TV: „Wir haben viel zu tun. Vor allem zu der Virusvariante gab es zuletzt viele Nachfragen.“ Bei ihr würden die Kunden derzeit die Balearen und die griechischen Inseln bevorzugen.

Doch auch Kreuzfahrten seien wieder im Kommen, sagt Raber, die sich aktuell selbst auf einer Kreuzfahrt entlang der Ostsee befindet. „Von uns sind vier Kunden mit an Bord. Auf den Schiffen ist wieder mehr möglich, wie zum Beispiel geführte Gruppen-Ausflüge an Land. Auch beim Büffet darf man sich wieder allein bedienen. Das ging vorher nicht. Es wird regelmäßig an Bord getestet. Maskenpflicht gilt überall, außer direkt am Pool“, berichtet die Greifswalderin.

Doch worauf sollten Greifswalder besonders achten, wenn sie eine Reise buchen wollen? „Wir empfehlen unseren Kunden, sich impfen zu lassen, um eine Quarantäne aus einem Hochrisikogebiet zu umgehen. Ansonsten ist ein Flex-Tarif empfehlenswert. Bei diesem kann ich die Reise 14 Tage vorher stornieren“, sagt Aline Raber. Zudem gebe es eine Corona-Zusatzversicherung, die man bei einer Reiserücktrittsversicherung mit abschließen kann. Die greift zum Beispiel, wenn jemand während des Urlaubs positiv getestet wird und sich in Quarantäne begeben muss, erklärt die Reise-Expertin weiter.

Reiselust bei Greifswaldern groß – Vorsicht aber auch

Ähnliches sagt auch Tobias Nagel: „Ob mein Reiseland zum Hochrisikogebiet oder Variantengebiet wird, darauf habe ich keinen Einfluss. Man sollte sich daher gut gegen diese neuen Risiken absichern. Es kann immer sein, dass ich am Flughafen einen Schnelltest mache und der positiv ausfällt, obwohl ich geimpft wurde. Dann darf ich nicht mehr in den Flieger.“ Auch Nagel empfiehlt daher eine Flex-Option.

Viele Menschen verzichteten die vergangenen anderthalb Jahre aufs Verreisen. Eine Umfrage in der Greifswalder Innenstadt zeigt jedoch, wie groß das Fernweh derzeit ist. Obwohl die Reiselust zunimmt, bleibt Achtsamkeit ein großes Thema. So wie bei Michaela (35) und André Gahl (38), die nach Greifswald gekommen sind, um seine Eltern zu besuchen. Wegen der Pandemie verzichtete das Ehepaar, das in Österreich lebt, im vergangenen Jahr darauf. Befürchtungen vor dem Virus haben sie kaum, da mittlerweile viele Menschen geimpft seien, sagen die beiden.

Michaela und André Gahl haben keine Sorge vor dem Verreisen. Quelle: Thomas Kasperski

Ein 82-jähriger Greifswalder, der seinen Namen nicht öffentlich lesen möchte, lässt sich von der Pandemie ebenfalls nicht vom Reisen abhalten. Er war mit seinem Wohnmobil schon an über 100 Zielen in Europa und will auch diesen Sommer wieder spontan losfahren, berichtet er. Egal, wo es für ihn hingehen wird: Auch er will verstärkt auf den Mindestabstand zu anderen Urlaubern achten und Menschenansammlungen wenn möglich meiden.