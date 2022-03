Rekord-Inzidenz in Vorpommern-Greifswald: Landrat greift Politik für Datensammelwut an

Greifswald

In die Lockerungen der Coronamaßnahmen hinein häufen sich die Meldungen von Infizierten, die fast jeden Tag einen neuen Rekordwert bilden – auch im Kreis Vorpommern-Greifswald. Laut Informationen der Kreisverwaltung waren am vergangenen Mittwoch insgesamt 13 101 mit dem Virus infiziert. Nur in einem Amtsbereich lag die Inzidenz unter 2000 – in Strasburg.

Doch Landrat Michael Sack (CDU) besorgt nicht nur die hohe Inzidenz und damit verbundenen Ausfälle von Personal in allen Einrichtungen und Unternehmen im Kreis. „Wir haben in der Kontaktnachverfolgung immer noch sehr viel Personal, die auch nach wie vor in zwei Systemen arbeiten müssen, dem Sormas vom Bund und Surfnet für das Land“, erklärt Sack die Lage und hält auch nicht hinter dem Berg, was er von diesen Doppelstrukturen hält: „Da sitzen Kollegen und müssen den Quatsch doppelt einhaken.“

Sammeln Land und Bund nur noch Daten?

Es sei für Pandemiebewältigung nicht hilfreich, wie der Landrat findet, wenn man nur noch Daten sammelt für Bund und Land. „Es regt mich jeden Tag auf, wie viel Personal wir verwenden, nur um diese Meldungen abzusetzen. Es ist bezeichnend, dass wir nach zwei Jahren immer noch nicht auf einer Plattform arbeiten können.“ Das Personal brauche er eigentlich nun für die Registrierung der ukrainischen Flüchtlinge.

Sack hinterfragt aber nicht nur die Art, sondern auch die Menge der gesammelten Daten: „Es ist doch wichtig, wie viele Menschen sich angesteckt haben, die Befragung dahinter ist doch blödsinnig. Wir wissen doch mittlerweile, dass sich Geimpfte wie Ungeimpfte anstecken und das es mehr wird.“ Er fügte an, dass die Krankenhäuser ihre Infizierten selbstständig weitersenden würden.

Jeder Vierte bereits mit Corona infiziert

In Vorpommern-Greifswald hat sich laut Meldung bereits fast jeder vierte Anwohner mit Corona infiziert. Die meisten davon in den vergangenen Wochen. Allein in Greifswald, der größten Stadt des Kreises, sind laut Meldungen des Kreises aktuell mehr als 3500 Menschen infiziert. Das führt auch zu vermehrten Meldungen von Ausfällen in Kitas, Schulen und dem Klinikum – das Personal fehlt.

Laut Lagus lag die Inzidenz im Kreis am Donnerstag bei 2403,3 Infizierten auf 100 000 Einwohner. Die Hospitalisierungsrate gab die Behörde mit 12,8 an. Sie misst die Menschen, die mit Corona im Krankenhaus liegen, ebenfalls gemessen auf 100 000 Menschen.

