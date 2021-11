Neuenkirchen

Das Amt Landhagen hat ab sofort eine Gleichstellungsbeauftragte. Zweimal wurde die Stelle ausgeschrieben, ohne dass sich jemand bewarb. Im dritten Anlauf nun hat es geklappt. Die Diedrichshägerin Renate Peuß übernimmt das Ehrenamt.

„Ich habe Sachgebietsleiter Frank Medwed angerufen, weil ich die Gleichstellungsbeauftragte wegen der Fortführung unseres Frauenfrühstücks sprechen wollte“, erzählt Renate Peuß. „Er hat mir erzählt, dass es trotz der Ausschreibungen bisher niemand gab.“ So kam Renate Peuß zu ihrem neuen Ehrenamt. Sie ist seit vielen Jahren ehrenamtlich zunächst in der Gemeinde Diedrichshagen und nach Fusion 2019 in der Gemeinde Weitenhagen aktiv. Aktuell ist die Rentnerin als sachkundige Einwohnerin Vorsitzende des Finanzausschusses.

„Man muss die Leute ansprechen, dann helfen sie“, ist die Diedrichshägerin überzeugt. Eigentlich hat sie schon genug zu tun, immerhin ist Renate Peuss schon siebenfache Großmutter und bei den Enkeln sehr gefragt. Zudem arbeitet sie seit 1992 als selbstständige Finanzberaterin.

In Dargelin sind nur Männer im Gemeinderat

Die Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten sei reizvoll, und es gibt mehr als genug zu tun. „Ich stelle mich jetzt auf Gemeindevertretersitzungen vor“, erzählt Peuß. „In Behrenhoff beispielsweise saß ich in einer reinen Männerrunde, weil Doreen Hartmann entschuldigt nicht da war.“

In Dargelin gibt es gar keine Gemeindevertreterin, in Neuenkirchen bei 13 Kommunalpolitikern im Gemeinderat nur zwei Frauen, in Dersekow auch nur eine. Alles in allem sind es 18 Politikerinnen in den neun Gemeinden, aber 65 Politiker. „Die Gemeinde Weitenhagen, wo ich wohne, steht mit fünf Frauen und neun Männern vergleichsweise am Besten da“, stellt die Gleichstellungsbeauftragte fest. Mit Janina Jeske hat Weitenhagen auch die einzige Bürgermeisterin im Amtsbereich.

„Wir müssen mehr Frauen ermuntern, bei den nächsten Wahlen zu kandidieren“, sagt Renate Peuß. Das ist einer ihrer Appelle auf den Gemeinderatssitzungen. Ein Einstieg könne die Tätigkeit als sachkundige Einwohnerin sein. Juliane Brandt in Mesekenhagen ist gerade in dieser Funktion bestätigt worden. „Ich denke darüber nach, aktive Frauen vorzustellen.“

Zu tun gebe es genug. Im Verhältnis der Geschlechter gebe es noch viel Nachholebedarf. Renate Peuß sieht aber auch positive Zeichen, beispielsweise wenn sich in der Behrenhoffer und Mesekenhäger Feuerwehr Kameradinnen um den Nachwuchs kümmern. „Ich freue mich, dass in Neuenkirchen eine Umkleide für Frauen im Feuerwehrhaus in absehbarer Zeit zur Verfügung stehen wird“, setzt sie hinzu. „Der jetzige Zustand geht gar nicht.“

Als Gleichstellungsbeauftragte ist Renate Peuß auch bei Einstellungen im Amt und von Gemeindearbeitern gefragt. Jeden erst Montag im Monat von 16 Uhr bis 16.30 Uhr hat sie eine Sprechstunde im Amt. Seit 1992 ist sie selbstständige Finanzberaterin tätig und Vorsitzende des Finanzausschusses.

Von Eckhard Oberdörfer