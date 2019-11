Renaturierung der Ryck-Nordseite erst 2021

Greifswald

Auf den Salzwiesen an der Nordseite des Rycks werden auch noch im kommenden Jahr geschützte Pflanzenarten wie das Kleine Mädesüß oder die Wiesen-Flockenblume prächtig gedeihen. Das Land verschiebt die geplante Renaturierung des Polders Eisenhammer um ein Jahr. Die Flächen sollen nach Angaben des Umweltministeriums – zumindest teilweise – neu kartiert werden. „Die planfestgestellten Schlitzungen des Rosentaldeiches werden auf ihre Notwendigkeit hin überprüft“, sagte Ministeriumssprecherin Eva Klaußner-Ziebarth. Aus dem Amtsdeutsch übersetzt heißt das, dass der geplante Rückbau des Deiches so lange ausgesetzt wird, bis die Ergebnisse der Kartierung vorliegen. In Abhängigkeit von dem Ergebnis soll die Maßnahme dann 2021 starten, wie es aus dem Ministerium hieß.

Viele geschützte Pflanzenarten waren nicht kartiert

Naturschützer hatten im vergangenen Jahr in dem 62 Hektar großen Areal, das als Ausgleich für den Bau des Wiecker Sperrwerks ursprünglich ab 2020 wiedervernässt werden sollte, eine Reihe geschützter Pflanzen- und Tierarten entdeckt, die bei der früheren Kartierung für den Planfeststellungsbeschluss unberücksichtigt blieben. Ob damals nur oberflächlich kartiert wurde oder sich die Arten erst später ausbreiteten, konnte die Bund-Ortsgruppe nicht sagen. Jedenfalls führten die Ergebnisse und Berichte in der OZ dazu, dass die zuständigen Landesbehörden, das Lung und das Stalu, den Umweltverband zu einem Gespräch luden.

Das Kleine Mädesüß wurde für die Region bereits im Jahr 2005 als ausgestorben geführt, hat sich aber wieder prächtig entwickelt. Quelle: Jan-Hinnerk Schwarz

„Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt hat unsere Bedenken ernst genommen“, sagte die Landesvorsitzende des Umweltverbandes BUND, Corinna Cwielag. Mit der Forderung, den Planfeststellungsbeschluss zu ändern, konnte sich der Verband jedoch nicht durchsetzen. Nun sollen die Ergebnisse der Kartierung in einen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag fließen, den es bislang für das Vorhaben noch nicht gab.

BUND spricht vom „kleinsten Nenner“

Jan-Hinnerk Schwarz, Vorstandsmitglied der BUND-Ortsgruppe, bezeichnet das Ergebnis als „kleinsten gemeinsamen Nenner“, denn die Kartierung beziehe sich nur auf den Baubereich, also auf den Deich und die direkt durch den Bau beeinträchtigten Areale. Nicht erfasst würden aber die Überflutungsflächen, wo die meisten Pflanzen siedelten. Mit der nachträglichen Erstellung eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrags versuche das Land lediglich, einem drohenden Baustopp zu entgehen, moniert Schwarz. „Wir haben Zweifel, ob das Vorgehen europarechtlich konform ist.“

Der Biologe war bei mehreren Gängen über die inzwischen ökologisch bewirtschafteten Flächen auf der Ryck-Nordseite auf insgesamt 91 Pflanzenarten gestoßen, die auf der Roten Liste oder im Florenschutzkonzept geführt werden, aber bei der Ursprungskartierung nicht aufgeführt waren. Zudem entdeckte er 15 Brutvögel-, acht Schmetterlings- und drei Amphibienarten, die ebenfalls auf Roten Listen stehen, sowie 23 nach dem Bundesnaturschutzgesetz gesetzlich geschützte Biotoptypen. Auch sie waren in den alten Unterlagen nicht aufgeführt. Der Umweltverband bemängelte, dass das Land oftmals Ausgleichsmaßnahmen zu spät beginnt und damit nicht mehr angemessen auf die Situation reagieren kann.

Naturschützer geschützte Arten durch Umsiedlung retten

Ziel des Umweltverbandes ist es, dass die geschützten Arten möglichst umgesiedelt werden und die Wiedervernässung langsamer erfolgt, um somit die neue Artenvielfalt zu erhalten. Gesichert werden soll damit unter anderem das Kleine Mädesüß, das 2005 für den Greifswalder Raum bereits als ausgestorben galt, weil es nicht mehr nachweisbar war. Der Umweltverband versucht nun, weitere Akteure ins Boot zu holen, unter anderem die Stadt, um weitere Randbereiche als Ausgleichsfläche einzubeziehen, wie Schwarz sagt.

Das Vorhaben wird teurer

Zudem drängt der Verband auf eine intensivere ökologische Bauüberwachung. Damit soll verhindert werden, dass geschützte Pflanzenarten während der Bauarbeiten vernichtet werden, wie Cwielag betonte. Für Zoff hatte nämlich die Verlegung von zwei Abwasserdruckrohrleitungen gesorgt, die das Stalu in diesem Jahr zur Vorbereitung der Renaturierung durchführen ließ. Die Arbeiten sind inzwischen nahezu abgeschlossen. Nach Angaben des Umweltverbandes siedelten allein dort 38 gefährdete Pflanzenarten, darunter die breitblättrige Sitter, eine Orchideenart.

Das Land rechnet nun damit, dass die Renaturierung insgesamt teurer wird, unter anderem durch die Kosten für die Kartierung, deren Auswertung und die sich daraus ergebenden Maßnahmen. Auch führe vor dem Hintergrund steigender Baupreise die spätere Fertigstellung der Maßnahme dazu, dass das Projekt vermutlich teurer werde. Genaue Zahlen nannte das Ministerium mit Verweis auf die anstehende Ausschreibung nicht.

Von Martina Rathke