Rendezvous mit Landrat Sack gefällig?

Vorpommern-Greifswald

Kennen Sie Michael Sack? Ich meine jetzt nicht vom Foto in der OZ oder einem der letzten Wahlplakate, als er 2021 als CDU-Spitzenkandidat zur Landtagswahl antrat. Da er damals zu wenig Stimmen erhielt, wechselte er nicht nach Schwerin, sondern blieb Landrat von Vorpommern-Greifswald. Demnächst will er sich auf Tour begeben, um die Probleme der Menschen in den Gemeinden zu hören. Coronabedingt unterbrach er vor zwei Jahren seine Besuchsreihe, die ihn zu Ämtern aufs Land führte. Dort sucht er zunächst das Gespräch mit den Verwaltungsbeamten und Bürgermeistern. Aber nicht nur. Gern würde er mit den Einwohnern direkt in Kontakt treten, um deren Sorgen zu erfahren. Wollen Sie mal über Ihre desolate Kreisstraße reden oder die fehlende Unterstützung Ihres Vereins, über das vom Verfall bedrohte Kulturhaus im Dorf oder den Seniorenclub, der Hilfe braucht? Dann vereinbaren Sie am besten sofort einen Termin in der Amtsverwaltung. Am 7. März ist Landrat Sack zur Bürgersprechstunde in Lubmin zu Gast, am 21. März in Züssow. Nur Mut, mit dem Mann lässt sich reden.

Michael Sack Quelle: Ott

Von Petra Hase