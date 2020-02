Reportage vom umstrittenen Dubnaring in Greifswald: „Die verticken hier alles“

Greifswald

Für Marvin (18) und seinen zweijährigen Sohn ist die Freizeitanlage am Dubnaring wegen des Mülls und der Trinker Sperrzone. Für den Chef der Ortsteilvertretung Ibrahim Al Najjar ( SPD) hingegen ein Ort, an dem Jugendliche und Familien zusammenkommen. Der Greifswalder Dubnaring hat zwei Gesichter – innerhalb kurzer Zeit sei er Handelsplatz für Drogen geworden, berichten Jugendliche.

Ein Samstagabend im Februar: Es ist kalt, der Wind zieht in die Kleidung. Aus der Ferne hämmern Bässe, unterbrochen von hellem Mädchenlachen und Stimmen von Jungs im Stimmbruch. Wo sonst in der Woche auch am Abend im Flutlicht Fußballvereine trainieren, ist es am Wochenende dunkel. Was passiert an der vor einem knappen halben Jahr eröffneten Vorzeige-Freizeitanlage von Schönwalde I, wenn die Scheinwerfer aus sind?

Drogenumschlagplatz Dubnaring

20 Uhr: Vier Jugendliche rauchen und quatschen auf dem Kinderspielplatz, auf dem Edelstahltisch verteilen sich Feuerzeuge und Zigarettenblättchen, im Sandkasten neben der Rutsche liegen leere Chipstüten und Getränkedosen. Ein Jugendlicher verteilt aus seinem Rucksack eine Runde Astra-Bier.

Skeptischer Blick auf die Besucher, die sich als OZ-Reporter vorstellen und die Jugendlichen mit den Beschwerden von Bewohnern aus den umliegenden Häusern konfrontieren. Es sie hier laut, es werde randaliert. „Heute ist es doch ruhig“, kontert der, der gerade das Bier verteilt. „Wären Sie mal im Herbst gekommen, damals hat sich das Ganze hier zum Drogenumschlagplatz entwickelt.“ In spätestens zwei Monaten sei hier wieder Vollbetrieb.

Die Zerstörungswut von Randalierern verursachte Anfang des Jahres an den neuen Sitzgelegenheiten und Überdachungen an den Anlagen am Dubnaring große Schäden. Quelle: Immobilienverwaltung

Die Jugendlichen, eine Gruppe von Schülern und Azubis, berichten, dass sie an diesem Abend nur zufällig am „Dubben“ gestrandet seien, sie hätten keine Lust auf Clubs. „Eigentlich ist das nicht unser Stadtteil“, sagt einer. Mit den Zerstörungen der vergangenen Wochen hätten sie nichts zu tun. „Das sind Typen, die sind auf irgendwas drauf, besoffen und machen dann Blödsinn.“

Polizisten keine Respektspersonen

An den Unterständen, die eigentlich vandalismussicher sein sollten, sind Teile der Edelstahlverkleidungen herausgerissen. Graffiti überziehen die restlichen Flächen: Tags mit Rappernamen GZUZ, Bonez MC und Capital Bra, dazwischen prangt der Edding-Schriftzug ACAB – All Cops are Bastards (Alle Polizisten sind Bastarde).

Wie in den Songs, die am Dubnaring die Abende begleiten, haben die Jugendlichen hier keine große Meinung von der Polizei. „Das sind doch für viele Jugendliche gar keine Respektspersonen“, sagt einer. Ab und zu kämen Polizisten vorbei. „Wir hatten das auch schon mal. Wir saßen hier, aber wir hatten nichts.“ Kontrollen der Polizei liefen, davon sind die Jugendlichen überzeugt, meist ins Leere. „Der Stadtteil ist gut vernetzt. Wenn die Polizei drei Straßen weg ist, dann weiß man hier schon Bescheid und alle sind weg.“

Unbekannte demolierten Anfang des Jahres an der Freizeitanlage am Dubnaring auch Mülleimer. Quelle: Immobilienverwaltung

Die Jungs wollen anonym bleiben. Sie selbst würden keine Drogen konsumieren, versichern sie. Cannabis? Gras sei doch inzwischen eine Volksdroge, winkt der eine ab. „Die verticken hier alles, wenn Sie die richtigen Fragen stellen. Über Polen wird es eingeschmuggelt, chemisches Zeug, Ecstasy, Speed, Koks, Codein.“ Mit den richtigen Code-Wörtern per Whatsapp an die richtige Nummer sei dann der Stoff hier, den man bestellt habe.

Polizei : kein Drogen-Schwerpunkt

Die Polizei sieht den Dubnaring nicht unbedingt als Schwerpunkt der Drogenkriminalität. „Drogendelikte sind Kontrolldelikte“, erklärt Polizeisprecherin Katrin Kleedehn. Das heißt, erst wenn Drogen gefunden würden, wird aus dem Verdacht eine Straftat. Die Polizei sei hier eher wegen anderer Anlässe im Einsatz, erklärt sie. Beschwerden über Lärm, Sachbeschädigungen oder ausgerissene Jugendliche, die man hier vermutet. Dennoch, wer an mehr als Cannabis in Greifswald kommen will, kann es auch.

„Alle Drogen, die es flächendeckend in Deutschland gibt, sind auch in Greifswald zu bekommen“, räumt Kleedehn ein. Die Polizei habe oftmals mit den sogenannten Einstiegsdrogen zu tun. „Dazu gehört nicht nur Cannabis, sondern auch Alkohol und Nikotin, die durch Minderjährige konsumiert werden – es geht also um legale und illegale Drogen.“

Spuren eines Abends am Dubnaring: Bierflaschen, mobile Musikboxen, Feuerzeuge und Fahrradschlösser liegen auf einem Tisch. Quelle: Christopher Gottschalk

Idee der Freizeitanlage gescheitert

Ortswechsel in das Jugendfreizeitzentrum „Labyrinth“ im Nachbarstadtteil Schönwalde II: Jugendliche im Café sprechen enttäuscht über die Freizeitanlage am Dubnaring. „Ich würde dort gerne Zeit mit meinem zweijährigen Sohn verbringen, weil es ein schöner Spielplatz ist“, sagt der 18-jährige Marvin. „Aber neben Alkohol sind dort auch andere Drogen im Spiel und der Kleine bekommt diese Stimmung mit.“ Die neue Anlage sei eine schöne Idee gewesen. „Aber das hat sich jetzt erledigt.“

Dass die Polizei nun häufiger kontrolliere, fühle sich für die, die noch zum „Dubben“ gehen, wie Schikane an. „Mit den Kontrollen trifft die Polizei die Falschen, aber nicht die, die dort randalieren“, sagt Nico (18). Deswegen verbringen er und seine Freunde ihre Zeit nun häufiger im „Labyrinth“ zwischen Kickertisch, Dartscheibe und Couchen.

Die Freizeitanlage am Tag –Graffiti stehen auf Stromkästen, Unterständen und Absperrungen. Quelle: Martina Rathke

Sie alle hier nennen den Straßensozialarbeiter vor Ort mit Vornamen und loben seine gute Arbeit. Doch würde er es auch schaffen, die Randalierer und Drogenhändler von ihrem Verhalten abzubringen? Könnte klappen, sagen die einen. Nein, der „Straso“ hätte keine Chance, widersprechen die anderen.

Streetworker: Gehe dort nicht alleine hin

Der zuständige Straßensozialarbeiter – wegen einer erkrankten Kollegin der einzige in ganz Greifswald – erklärte bereits im November 2019, dass er bestimmte Gruppen am Dubnaring mit seiner Arbeit nicht mehr erreiche. „Ich bin derzeit alleine unterwegs und gehe dort abends, wenn es dunkel ist, nicht mehr hin. Dabei wäre es wichtig, die Jugendlichen in den Brennpunkten zu begleiten“, berichtete er.

Die Freizeitanlage wurde im Herbst 2019 eröffnet. Quelle: Martina Rathke

Früher waren neun Straßensozialarbeiter in Greifswald tätig. Mit der Kreisgebietsreform wechselte die Verantwortung für die Straßensozialarbeit von der Stadt zum Kreis – und der lehnt eine Aufstockung der Stellen ab. Nach Auffassung von Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) muss nachgebessert werden. „Wir sehen ganz klar einen dringenden Bedarf an mehr Sozialarbeitern und werden dazu auch das Gespräch mit dem Kreis suchen“, kündigte Fassbinder Anfang des Jahres an.

Suche nach Lösungen

Nach der Randale ist auch die Politik aufgewacht. Jetzt wird nach Lösungen gesucht, das nächste Mal bei einem Treffen von Polizei und Verwaltung Anfang März. Auf einer Beratung im Januar einigten sich die Vertreter darauf, die Präsenz vor Ort zu verstärken und gegebenenfalls die Beleuchtung auf dem Platz zu verbessern. Die Idee des Ortsteilvorsitzenden Ibrahim Al Najjar, Kameras zu installieren, scheiterte an den anderen Gremiumsmitgliedern.

Doch dass solche Maßnahmen überhaupt wirksam sind, bezweifeln die Jugendlichen am „Dubben“: „Mehr Beleuchtung würde hier nichts bringen und auch Kameras wären hier nach einem Abend kaputt.“

Einen Monat ohne Schaden Die Freizeitanlage am Dubnaring wurde von der Stadt nach drei Monaten Bauzeit im September 2019 als Areal für alle Generationen in Schönwalde I eröffnet. Rund 275 000 Euro aus Städtebaufördermitteln und dem Stadtsäckel flossen in überdachte Sitzmöglichkeiten, einen Kinderspielplatz und Bewegungsgeräte. Bereits einen Monat später wurden Überdachungen beschädigt und Hakenkreuze auf die Anlage geschmiert. Zum Jahreswechsel 2019/20 wurden Sitzgelegenheiten, Verkleidungen und Mülleimer demoliert.

Von Martina Rathke und Christopher Gottschalk