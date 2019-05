Greifswald

Noch sind die Bauarbeiten in vollem Gange, doch ein Ende ist abzusehen: Im Juni sollen sich wieder die Türen des Theatercafés öffnen – dann allerdings unter dem Namen „L’Osteria“. Diese Gastronomiekette ist in über 100 zumeist deutschen Städten zu Hause und steht für klassische italienische Küche.

„Der Eröffnungstermin steht jetzt fest, es ist der 7. Juni“, sagt Geschäftsführer Daniel Weiß auf OZ-Nachfrage. Im Februar hatte er angekündigt, „noch im ersten Halbjahr 2019 zu eröffnen, vielleicht sogar schon Ende April“. Das sei dann doch zu ehrgeizig gewesen. Immerhin werde die komplette Ausstattung erneuert, inklusive Küche, Fliesen, Sanitäranlagen, Bar. Lediglich das Parkett bleibe und werde nur abgeschliffen.

Zudem befinde er sich noch immer auf Mitarbeitersuche. „Wir haben zwar bereits Verträge unterzeichnet, benötigen aber immer noch weitere Kräfte für Küche und Service“, so Weiß. Der Fachkräftemangel sei spürbar. Neue Pächterin des Traditionsrestaurants ist die Franchise-Unternehmerin Uta Wellmann, die in Rostock seit fünfeinhalb Jahren erfolgreich ein Restaurant der Kette L’Osteria betreibt. Rund eine Million Euro werde in das Restaurant vor Inbetriebnahme investiert.

Petra Hase