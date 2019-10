Hier sind Greifswalder Babys und Kinder willkommen

Greifswald

Hinter der Glasscheibe surren Wespen ums Gebäck, davor warten auffällig viele Kunden mit Kindern auf dem Arm. Andere Kinder laufen umher, Spielzeug knallt auf den Boden. Alles kein Problem hier in der Filiale der Mecklenburger Backstuben, einem der kinderfreundlichen Geschäfte, Restaurants und Cafés in Greifswald. Die OSTSEE-ZEITUNG stellt eine Auswahl vor.

Mutter wünscht sich reines Kindercafé

Die Kleinkinder können hier selbst zu Bäckern werden, in einer Art Minibackstube. Die 29-jährige Grit kommt gerne mit ihrer einjährigen Tochter her, die Minibrote, Gebäck und Geschirr grinsend anfasst und hier und da fallen lässt. Niemand beschwert sich. „Das Personal ist hier immer nett“, so die junge Mutter. Ihre Kritik an der Gesamtsituation in Greifswald: „Bis auf dieses Café und die Bäckerei Junge im Schuhhagen fallen mir kaum kinderfreundliche Cafés ein. Ein Traum wäre ein Kindercafé mit viel Platz für die Kleinen, Abstellplatz für den Kinderwagen, Hochstühlen, vielleicht einer Mikrowelle zum Essenaufwärmen.“

Restaurants bieten Spielecken

Mehrere Restaurants der Stadt bieten Spielecken, Malstifte, Wickelecken oder gar einen Sandkasten. In der Brasserie Hermann können Mütter ungestört im sogenannten roten Salon stillen. Im Speisebereich wartet eine Spielecke mit Verkehrsteppich und Kinderstühlen. Ähnliches bietet das Logenhaus mit Spielecke und Kinderstühlen sowie viel Platz für Kinderwagen. Mit Malblöcken, Stiften und Hoch- sowie Kinderstühlen sollen Eltern im Poro mit Restaurant und Cocktailbar glücklich werden. Hier steht im Sommer im Außenbereich ein Sandkasten zur Verfügung.

Martina Schulz vom Kindertextilladen Papatya in Greifswald wird von vielen Kunden als kinderfreundlich gelobt. Quelle: Stefanie Ploch

Der Laden Papatya Kinderkleidung im Greifswalder Schuhhagen ist bei vielen Eltern nicht nur wegen der Ware beliebt , sondern wegen Martina Schulz und ihrer Mitarbeiterin. „Ich bin selbst Mutter von drei Kindern und würde schon sagen, dass ich gut mit Kindern kann“, sagt die 50-jährige Schulz mit einem Lächeln im Gesicht. Kinder könnten sich in der Spielecke austoben, Wickeln und Stillen sei im Umkleidebereich kein Problem. „Das gehört einfach mit dazu“, stellt Schulz klar. Seit zehn Jahren gebe es den Laden mit Kleidung für Babys bis 12-Jährige.

Stillen in der Drogerie

So einfach ist das Stillen nicht überall. Wen es nicht störe, der stille einfach in der Öffentlichkeit, findet Mutter Grit. „Wer ein Problem damit hat, kann sich aber zum Beispiel im dm zurückziehen.“ In dieser Drogerie in der Langen Straße finden Mütter Schutz in einer Stillecke und Eltern einen Wickeltisch mit kostenlosen Windeln nebst einem Holzschaukelpferd. Vater Clemens Neumann (31) wiederum sieht das Windelnwechseln locker: „Im Notfall hat es bisher auch immer eine Bank getan“, sagt er mit einem Lächeln im Gesicht und der 15 Monate alten Elise auf dem Arm. Sein Vorschlag: Eine Auflistung aller öffentlichen Orte zum Stillen und Wickeln, damit Eltern Bescheid wissen.

Spielplätze gebe es in ausreichender Anzahl findet der zweifache Vater. Allerdings: „Der Spielplatz am Museumshafen ist nach dem Wochenende häufig mit Zigarettenstummel und Glasscherben verdreckt.“ Nach seinem Gefühl könnten einige Spielplätze zudem eine Generalüberholung gebrauchen.

Kinder tollen auf 200 Spielplätzen

Knapp 200 Spielplätze gibt es in Greifswald. Rund die Hälfte gehört zur Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (WVG), 34 gehören der Kommune und weitere 35 gehören zur Wohnungsbaugenossenschaft (WGG). Zuständig für die Wartung, Überprüfung von Sicherheitsdefiziten und Sauberkeit sind Mitarbeiter des Grünflächenamts, Hausmeister und externe Firmen.

Eine Mitarbeiterin des Kinderschutzbundes am Standort Greifswald bietet ab nächstem Dienstag, den 29. Oktober, einen Mütter-Baby-Treff für Schwangere und Mütter mit Kindern bis zu einem Jahr an. Sechs Plätze sind frei. Der Treff soll jeden Dienstag von 9.30 bis 11 Uhr in der Kita Friedrich Wolf sein. „Wird das Angebot gut angenommen, plant der Kinderschutzbund, das Angebot zu erweitern“, sagt Heidrun Eywill, Projektleiterin für Beratungsangebote beim Kinderschutzbund Vorpommern-Greifswald. Die Stadt wird damit um ein familienfreundliches Angebot reicher.

Von Christopher Gottschalk und Stefanie Ploch